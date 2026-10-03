Logo

Arenas odgovorio Jokiću: "Naše đubre je najbolje u Evroligi"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.10.2026 19:54

Komentari:

0
Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић".
Foto: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

Bivši NBA košarkaš Gilbert Arenas odgovorio je Nikoli Jokiću nakon što je srpski centar govorio o značaju igranja u Evropi i pritiska koji evropska košarka nosi.

Jokić je prethodno govorio o tome kako mu je igranje za reprezentaciju Srbije pomoglo u razvoju, posebno zbog drugačijeg odnosa prema igri, u kojem je rezultat iznad individualne statistike.

"U Evropi i reprezentaciji najvažnije je pobijediti. Znam, zvuči glupo. Ali u ovoj ligi možete da vidite određene igrače kojima je potrebno da šutiraju, da postižu poene, šta god, statistiku. Ali u reprezentaciji i Evropi najvažnije je pobijediti utakmicu. Volio bih da svaki NBA igrač ode da igra u Evropi, samo da vidi koliki je pritisak", rekao je Jokić nedavnio na medijskom danu Denvera pred početak novo sezone.

Arenas je u emisiji „"Gil's Arena" najprije odgovorio osvrtom na reprezentativnu košarku i olimpijsko zlato koje su Amerikanci osvojili.

"Kada je pomenuo reprezentaciju, oni ne mare za statistiku. Nije ni reprezentacija SAD. Tako smo pobijedili vas i Francusku. Nismo marili za statistiku. Osvojili smo zlato. Ako je to ono o čemu pričaš", rekao je Arenas.

Potom je bivši NBA bek prešao na klupsku košarku i Evroligu.

"Ako pričaš o Evroligi, ne moramo da igramo u Evroligi. Naše đubre, oni koji ne mogu da uđu u ove sastave, tamo odu i budu najbolji igrači u Evroligi. Amerikanci su najbolji igrači u tim zemljama", poručio je Arenas.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Jokić

NBA

Evroliga

Komentari (0)

Više iz rubrike

Лука Дончић

Košarka

Luka Dončić se obratio sudu u Hagu

10 h

0
Велики преокрет и побједа Партизана у Минхену!

Košarka

Veliki preokret i pobjeda Partizana u Minhenu!

1 d

0
Чекању је коначно дошао крај и нова сезона АБА лиге је почела. Пред кошаркашима Игокее сутра је дуел против Слована из Братиславе на домаћем паркету. Екипа тренера Ненада Стефановића одрадила је добар припремни период, али јој, као ни осталим, тимовима није на руку ишло непланирано одлагање првог кола и додатна седмица без такмичарских утакмица.

Košarka

Počela nova sezona u Aba ligi: Igokea dočekuje Slovan

1 d

0
Прва побједа Звезде у новој сезони Евролиге

Košarka

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Automobil udario djevojčicu na pješačkom prelazu u Banjaluci

21

29

Paunović: Utakmica protiv Holandije nova prilika prilika da se popravi utisak

21

22

Sutra slavimo velikog zaštitnika i ovo se ne zaboravlja: Svaka kuća mora da ispoštuje 1 običaj

21

02

Šef zatvorskog sistema Tenesija podnosi ostavku nakon neuspješnog pogubljenja Kriste Pajk

20

40

Džudo praznik u Banjaluci: Više od 700 učesnika na 20. kupu "Stevan Marković"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima