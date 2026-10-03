Arenas odgovorio Jokiću: "Naše đubre je najbolje u Evroligi"

Bivši NBA košarkaš Gilbert Arenas odgovorio je Nikoli Jokiću nakon što je srpski centar govorio o značaju igranja u Evropi i pritiska koji evropska košarka nosi.

Jokić je prethodno govorio o tome kako mu je igranje za reprezentaciju Srbije pomoglo u razvoju, posebno zbog drugačijeg odnosa prema igri, u kojem je rezultat iznad individualne statistike.

"U Evropi i reprezentaciji najvažnije je pobijediti. Znam, zvuči glupo. Ali u ovoj ligi možete da vidite određene igrače kojima je potrebno da šutiraju, da postižu poene, šta god, statistiku. Ali u reprezentaciji i Evropi najvažnije je pobijediti utakmicu. Volio bih da svaki NBA igrač ode da igra u Evropi, samo da vidi koliki je pritisak", rekao je Jokić nedavnio na medijskom danu Denvera pred početak novo sezone.

Arenas je u emisiji „"Gil's Arena" najprije odgovorio osvrtom na reprezentativnu košarku i olimpijsko zlato koje su Amerikanci osvojili.

"Kada je pomenuo reprezentaciju, oni ne mare za statistiku. Nije ni reprezentacija SAD. Tako smo pobijedili vas i Francusku. Nismo marili za statistiku. Osvojili smo zlato. Ako je to ono o čemu pričaš", rekao je Arenas.

Potom je bivši NBA bek prešao na klupsku košarku i Evroligu.

"Ako pričaš o Evroligi, ne moramo da igramo u Evroligi. Naše đubre, oni koji ne mogu da uđu u ove sastave, tamo odu i budu najbolji igrači u Evroligi. Amerikanci su najbolji igrači u tim zemljama", poručio je Arenas.