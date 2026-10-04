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Lebron promijenio broj na dresu zbog "Doktora"

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04.10.2026 14:23

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Леброн промијенио број на дресу због "Доктора"
Foto: Tanjug/AP/Chris Szagola

Lebron Džejms je napustio Los Anđeles Lejkerse i prešao u najjači tim lige Filadelfiju Seventisikserse pa će tamo igrati zajedno sa Tajrisom Meksijem, Džejlenom Braunom, Vi Džejem Edžkombom i Džoelom Embidom.

Jasno je, ovo je najjača startna petorka u NBA ligi, a pred početak sezone je Lebron napravio promjenu, a tiče se broja na dresu.

On svakog ljeta trenira i igra predsezonske utakmice u dresu sa brojem 6, ali je Filadelfija taj broj povukla iz upotrebe u čast "Doktor Džeja" Džulijusa Irvinga.

Zbog toga nije nosio šesticu već je odabrao dres sa brojem 9 i na taj način ispoštovao živu legendu Siksersa.

On će naredne sezone nositi dobro poznati broj 23 na svom dresu, prenosi B92.

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Lebron Džejsm

košarka

NBA

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