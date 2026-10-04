Lebron promijenio broj na dresu zbog "Doktora"

Autor:ATV redakcija
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Lebron Džejms je napustio Los Anđeles Lejkerse i prešao u najjači tim lige Filadelfiju Seventisikserse pa će tamo igrati zajedno sa Tajrisom Meksijem, Džejlenom Braunom, Vi Džejem Edžkombom i Džoelom Embidom.
Jasno je, ovo je najjača startna petorka u NBA ligi, a pred početak sezone je Lebron napravio promjenu, a tiče se broja na dresu.
On svakog ljeta trenira i igra predsezonske utakmice u dresu sa brojem 6, ali je Filadelfija taj broj povukla iz upotrebe u čast "Doktor Džeja" Džulijusa Irvinga.
Zbog toga nije nosio šesticu već je odabrao dres sa brojem 9 i na taj način ispoštovao živu legendu Siksersa.
On će naredne sezone nositi dobro poznati broj 23 na svom dresu, prenosi B92.
Yesterday in Philly at 76er Scrimmage Game. LeBron, Maxey, Jaylen, Embid and us.
#therealjakim #lebronjames #76ers https://t.co/qTCCmOODOl— ((The Real Jakim - The HARD TALK with Jakim SHOW)) (@TheRealJakim) October 4, 2026
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