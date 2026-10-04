Lažni ljekar ojadio staricu: Zvao je telefonom i rekao da novac treba za liječenje

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Žena (74) iz zagrebačke Dubrave prevarena je za više desetina hiljada evra nakon što joj se nepoznati muškarac telefonom lažno predstavio kao ljekar i zatražio novac za liječenje članice njene porodice, saopštila je zagrebačka policija.

Prevara se dogodila juče oko 13.30 časova u Ulici I. Poljanice. Žena je povjerovala muškarcu koji ju je pozvao i, prateći njegova uputstva, nepoznatom muškarcu na adresi svog doma predala novac. Ukupna materijalna šteta iznosi više desetina hiljada evra, a policija sprovodi kriminalističku istragu. (Indeks)

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