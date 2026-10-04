Tragedija u Hrvatskoj: Mladić (19) poginuo, drugi ispao iz automobila i preživio

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4.20 časova u mjestu Jurjevec, na području opštine Krapinske Toplice, poginuo je 19-godišnji mladić, dok je 23-godišnjak povrijeđen.

Kako nezvanično saznaje lokalni portal Zagorje, u automobilu koji je sletio s puta nalazila su se dvojica mladića – 23-godišnjak iz Jurjevca i 19-godišnjak iz Gubaševog kod Zaboka.

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Prema dosadašnjim informacijama, automobil je nakon slijetanja sa puta budario u autobusko stajalište. Od siline udara 23-godišnjak je ispao iz vozila, dok je 19-godišnji mladić ostao prikliješten u automobilu.

Nažalost, 19-godišnjaku nije bilo spasa te je preminuo na mjestu nesreće.

Kako navodi Zagorje.com riječ je o mladiću koji je ove godine maturirao u Srednjoj školi Krapina.

Povrijeđeni 23-godišnjak vozilom Hitne pomoći prevezen je u Opštu bolnicu Zabok. Prema nezvaničnim informacijama, bio je pri svijesti i nalazi se van životne opasnosti.

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Policija će nakon provedenog uviđaja utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove tragične saobraćajne nesreće.

(CrnaHronika)