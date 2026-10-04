Logo

Tragedija u Hrvatskoj: Mladić (19) poginuo, drugi ispao iz automobila i preživio

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.10.2026 14:27

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4.20 časova u mjestu Jurjevec, na području opštine Krapinske Toplice, poginuo je 19-godišnji mladić, dok je 23-godišnjak povrijeđen.

Kako nezvanično saznaje lokalni portal Zagorje, u automobilu koji je sletio s puta nalazila su se dvojica mladića – 23-godišnjak iz Jurjevca i 19-godišnjak iz Gubaševog kod Zaboka.

Леброн Џејмс

Košarka

Lebron promijenio broj na dresu zbog "Doktora"

Prema dosadašnjim informacijama, automobil je nakon slijetanja sa puta budario u autobusko stajalište. Od siline udara 23-godišnjak je ispao iz vozila, dok je 19-godišnji mladić ostao prikliješten u automobilu.

Nažalost, 19-godišnjaku nije bilo spasa te je preminuo na mjestu nesreće.

Kako navodi Zagorje.com riječ je o mladiću koji je ove godine maturirao u Srednjoj školi Krapina.

Povrijeđeni 23-godišnjak vozilom Hitne pomoći prevezen je u Opštu bolnicu Zabok. Prema nezvaničnim informacijama, bio je pri svijesti i nalazi se van životne opasnosti.

Октоберфест

Svijet

Oktoberfest ove godine najposjećeniji u svojoj istoriji

Policija će nakon provedenog uviđaja utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove tragične saobraćajne nesreće.

(CrnaHronika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

poginuo mladić

Komentari (0)

Pročitajte više

Скенер на изборима 2026.

BiH

Novi podaci: Do 14 sati glasalo 20,6 odsto birača

5 h

0
Арина Сабаленка из Бјелорусије реагује у трећем колу женског сингла против Чехиње Николе Бартункове на Отвореном тениском турниру Кине у Пекингу у недјељу, 4. октобра 2026.

Tenis

Novi šok za Sabalenku

5 h

0
Сукоб у Украјини

Svijet

Upozorenje iz Moskve: Pojačavamo udare

5 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Pretukli ga s leđa metalnim šipkama? Jedno ga je spasilo

5 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Užas u Crnoj Gori: Sin ubo nožem majku

6 h

0
Мушкарац држи нож

Region

Zastrašujuća objava učenika: Napravio listu djece koju će izbosti

2 d

0
Лажни љекар и трговац нафтом опљачкали пензионере

Region

Lažni ljekar i trgovac naftom opljačkali penzionere

2 d

0
Кладионица апарати

Region

Novac za liječenje žene potrošio na kocku: Evo koliko će da robija

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

37

Kovačević: Minić u velikoj prednosti - 17 hiljada

19

35

Prve informacije za Predsjedništvo BiH: Cvijanović uvjerljivo vodi, Vukanović posljednji

19

31

Prvi rezultati: Minić ima 11 hiljada glasova više do Blanuše!

19

27

Već stigli prvi preliminarni rezultati današnjih izbora

19

21

Ovo biračko mjesto u Banjaluci još nije zatvoreno, radi do 22 časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima