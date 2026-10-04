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Upozorenje iz Moskve: Pojačavamo udare

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04.10.2026 14:03

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Сукоб у Украјини
Foto: Tanjug/Iryna Rybakova/via AP

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da će nakon izjava lidera kijevskog režima Vladimira Zelenskog pojačati udare na vojne objekte u Ukrajini i da sva odgovornost za to leži na njemu.

Naime, Zelenski je rekao da će uslijediti udari na ruske naftne rafinerije, kao odgovor na napade na ukrajinske vojno-industrijske objekte u Kijevu, gdje se proizvode dronovi i rakete za napade na Rusiju. Ministarstvo odbrane Rusije je poručilo da je čulo ovu izjavu.

„Kao odgovor na ove prijetnje, rusko Ministarstvo odbrane podsjeća da pokreće masovne udare na Kijev i druge ukrajinske regione upravo kao odgovor na postupke lidera kijevskog režima. Ovo se odnosi na pokušaje Vladimira Zelenskog da poremeti izbore za Državnu dumu u Rusiji terorističkim udarima na civilne ciljeve“, navode u ministarstvu.

Ciljani raketni i udari dronovima na izborne komisije rezultirali su smrću šest civila, dodaje se u saopštenju.

Ovi udari su odgovor na pokušaje organizovanja masovnog napada upotrebom preko 1.600 ukrajinskih jurišnih dronova na civilne ciljeve u Moskvi od 19. do 20. septembra.

Takođe, riječ je i o pokušajima izvršenja terorističkih napada dronovima, koji su imali za cilj da ometaju Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu u junu 2026. godine.

„Sinoć je kijevski režim pokrenuo namjerni teroristički napad na stambene četvrti Belgoroda, gdje nema vojnih objekata. Ovaj napad je rezultirao civilnim žrtvama, oštećenjem stambenih zgrada, privatnih kuća i privatnih vozila. Nakon današnje izjave Zelenskog, udari Oružanih snaga Rusije na vojne i vojno-industrijske objekte, kao i na infrastrukturu povezanu sa njima u Kijevu i drugim regionima Ukrajine, biće pojačani“, upozorilo je ministarstvo.

Kako napominju, ukrajinsko stanovništvo može da krivi samo šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog i on snosi punu ličnu i političku odgovornost za ovo.

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Kremlj

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