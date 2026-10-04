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"Nadam se da se iskupio za sve grijehove koje je počinio" Suzana Jovanović o Sašinom odlasku

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04.10.2026 15:01

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"Надам се да се искупио за све гријехове које је починио" Сузана Јовановић о Сашином одласку
Foto: Jutjub

Suzana Jovanović otvoreno je govorila o pokojnom suprugu Saši Popoviću, njihovom zajedničkom životu, imovini koju su tokom godina stekli, ali i najtežem saznanju koje je doživjela tokom njegove bolesti - da novac ne može da kupi ono najvažnije.

Gostujući na Jutjub kanalu "Otac Predrag Popović", Suzana se prisetila trenutka kada je ispraćala Sašu na vječni počinak i istakla da čovjek na kraju života sa sobom ne može ponijeti ništa od materijalnog bogatstva koje je stekao.

- Kad sam ispraćala Saleta na onaj svijet, ponio je samo ono što sam mu ja obukla. Ništa nije poneo od ovoga što je stekao za života. Što smo stekli zajedno - rekla je Suzana.

Ona je potom govorila o tome koliko ljudi često troše život jureći za materijalnim stvarima, ne razmišljajući da ih jednog dana neće moći ponijeti sa sobom.

Сузана Јовановић

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- I zato, ljudi, shvatite, nemojte da jurite za pet vila na Dedinju, deset automobila u dvorištu, vozni park... Nema potrebe. Nećeš stići tih deset da voziš. Ja i ovaj jedan pa ne stignem nekad da ga vozim. Nekad ga vozim, nekad ga ne vozim. Nekad vam treba auto, nekada ne - poručila je Suzana.

"Mogli smo da platimo ljekare, ali lijeka nije bilo"

Posebno emotivno Suzana je govorila o periodu Sašine bolesti i nemoći koju je osećala uprkos tome što su imali mogućnost da mu obezbjede najbolju moguću negu i terapiju.

- Tako da, ta nemoć, to što kažete, to da vidiš da imaš novac, možeš da platiš ljekare, možeš da platiš terapije, ali lijeka nema. Lijek je bio Bog, da smo možda ranije osjetili, videli te neke simptome i signale - rekla je ona.

Suzana se osvrnula i na Sašin odlazak, a u emotivnom obraćanju izrazila je nadu da je pred Bogom pronašao mir i da mu je oprošteno za greške koje je tokom života napravio.

- Nadam se da je ispred Boga otišao i da se iskupio za sve svoje neke grehove koje je počinio i za stvari koje nije shvatao na pravi način. Nadam se da je na spasenje - kazala je Suzana Jovanović.

(telegraf)

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Tagovi :

Saša Popović

Pjevač

Suzana Jovanović

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