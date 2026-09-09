Logo

Otkriveno ko je kupio imovinu Saše Popovića, Suzana iznijela stvari iz stana

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.09.2026 11:17

Komentari:

0
Откривено ко је купио имовину Саше Поповића, Сузана изнијела ствари из стана
Foto: Youtube screenshot

Nekoliko mjeseci nakon smrti Saše Popovića, njegova udovica Suzana Jovanović odlučila je da proda pojedine nekretnine koje su posjedovali.

Luksuzne nekretnine koje su bile u vlasništvu pokojnog Saše Popovića i njegove supruge Suzane Jovanović – dva apartmana u Opatiji – više nisu u posjedu ove porodice. Kako je otkrio njihov kum, pjevač Dejan Ćirković Ćira, obje nekretnine prodate su jednom kupcu.

– Nije istina da je Suzana bila u Opatiji nakon Sašine smrti. Oba stana koja su bila u vlasništvu mog kuma prodata su jednom čovjeku iz Beograda. Suzana je sve stvari iznijela i donijela u Beograd – ispričao je Dejan Ćirković Ćira za „Alo“.

Poskupljenje u Opatiji i prodaja jahte

Cijene nekretnina u Opatiji znatno su porasle, a novi vlasnik je za apartmane izdvojio značajnu sumu. Kum porodice ističe da je odluka o prodaji najvjerovatnije donesena još dok je Saša bio živ.

– Cijene u Opatiji su nenormalne, sve je poskupjelo. Što se tiče jahte, i ona je na prodaju, ali nisam siguran da još ima kupca. Mislim da je odluku o prodaji apartmana donio Saša još dok je bio živ – šta će Suzani toliko nekretnina, žena je sama – objasnio je Ćira.

U ovim luksuznim stanovima godinama su boravile i brojne poznate ličnosti sa estrade.

Ćira je otkrio da je sin Danijel sa suprugom Tijanom rado odlazio u Opatiju, dok kćerka Aleksandra nije bila ljubitelj tog mjesta.

– Suzanina i Sašina kćerka nije baš bila ljubitelj tog mjesta u Opatiji gdje su imali stanove, više je Danijel volio da ode i ljetuje sa suprugom – dodao je porodični kum i otkrio da on više ne želi da ide u Opatiju nakon što je Saša umro.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saša Popović

nekretnine

prodaja

Zvezde Granda

Komentari (0)

Više iz rubrike

Бенџамин Геза Афлек амерички је глумац и филмски стваралац. Његова признања укључују два Оскара, две БАФТА награде и три Златна глобуса

Scena

Umro otac Bena Afleka

4 h

0
Лепа Брена

Scena

O visini penzije Lepe Brene svi pričaju poslije 40 godina radnog staža, evo i zašto

16 h

0
Надежда Биљић

Scena

Poznata srpska pjevačica pobijedila rak

21 h

0
Британски краљ Чарлс III присуствује разгледању таписерије из Бајеа у Британском музеју у Лондону, сриједа, 2. септембар 2026.

Scena

Hari i Megan iznenađeni pismom kralja Čarlsa

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

08

Rajaner izgubio tri miliona funti zbog prekida letova

12

54

Svečana akademija u Stanarima, prisustvuju Minić i Stevandić

12

51

Suprug ubio ženu vaspitačicu u vrtiću

12

49

Vlada Republike Srpske raspisala poziv za dodjelu sredstava za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima

12

27

Ambasada Rusije: NATO pokazao spremnost da žrtvuje civile radi svojih iluzornih ciljeva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima