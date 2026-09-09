Otkriveno ko je kupio imovinu Saše Popovića, Suzana iznijela stvari iz stana

Nekoliko mjeseci nakon smrti Saše Popovića, njegova udovica Suzana Jovanović odlučila je da proda pojedine nekretnine koje su posjedovali.

Luksuzne nekretnine koje su bile u vlasništvu pokojnog Saše Popovića i njegove supruge Suzane Jovanović – dva apartmana u Opatiji – više nisu u posjedu ove porodice. Kako je otkrio njihov kum, pjevač Dejan Ćirković Ćira, obje nekretnine prodate su jednom kupcu.

– Nije istina da je Suzana bila u Opatiji nakon Sašine smrti. Oba stana koja su bila u vlasništvu mog kuma prodata su jednom čovjeku iz Beograda. Suzana je sve stvari iznijela i donijela u Beograd – ispričao je Dejan Ćirković Ćira za „Alo“.

Poskupljenje u Opatiji i prodaja jahte

Cijene nekretnina u Opatiji znatno su porasle, a novi vlasnik je za apartmane izdvojio značajnu sumu. Kum porodice ističe da je odluka o prodaji najvjerovatnije donesena još dok je Saša bio živ.

– Cijene u Opatiji su nenormalne, sve je poskupjelo. Što se tiče jahte, i ona je na prodaju, ali nisam siguran da još ima kupca. Mislim da je odluku o prodaji apartmana donio Saša još dok je bio živ – šta će Suzani toliko nekretnina, žena je sama – objasnio je Ćira.

U ovim luksuznim stanovima godinama su boravile i brojne poznate ličnosti sa estrade.

Ćira je otkrio da je sin Danijel sa suprugom Tijanom rado odlazio u Opatiju, dok kćerka Aleksandra nije bila ljubitelj tog mjesta.

– Suzanina i Sašina kćerka nije baš bila ljubitelj tog mjesta u Opatiji gdje su imali stanove, više je Danijel volio da ode i ljetuje sa suprugom – dodao je porodični kum i otkrio da on više ne želi da ide u Opatiju nakon što je Saša umro.