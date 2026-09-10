Logo

Teška nesreća kod Kovina, automobil usmrtio muškarca

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 17:58

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Na ulazu u selo Mramorak kod Kovina, jedna osoba je stradala pošto je udarena vozilom, navode Kovinske info.

Jedna osoba, iz Dolova, vozilom je udarila i usmrtila kineskog državljanina koji radi u Mramorku, kod Kovina, piše Blic.

Iz uprave saobraćajne policije u Pančevu potvrđeno je da se slučaj dogodio.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu dalo je nalog da se obavi obdukcija tijela preminulog učesnika saobraćajne nesreće, ali i mašinsko-tehničko vještačenje vozila koje je učestvovalo u nezgodi.

Несрећа на Мањачи

Hronika

Kamion prevrnut, auto smrskan: Stravična nesreća kod Banjaluke

To su razlozi, kako navode iz OJT Pančevo, zbog kojih u ovom trenutku ne mogu dati više informacija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Srbija

poginuo muškarac

Komentari (0)

Više iz rubrike

На улазном профилу код Бездана јутрос у шест часова измерен је водостај Дунава од минус 172 центиметра, што представља нови историјски минимум, изјавио је данас за Тањуг директор ЈВП "Воде Војводине" Игор Колаковић. Он је навео да је претходних дана бележен пад водостаја, али да се према ранијим прогнозама није очекивало да ће Дунав достићи минус 172 центиметра, због чега се сада чекају прогнозе Републичког хидрометеоролошког завода за наредне дане.

Srbija

Novi istorijski minimum: Vodostaj Dunava opet pao

8 h

0
Комарац

Srbija

"Sezona virusa Zapadnog Nila je prošao, ali treba biti oprezan tokom septembra"

8 h

0
policija Srbija

Srbija

Detalji užasa kod Obrenovca: Slavko uhapšen, svađa izbila oko drva?

10 h

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Srbija

Jeziva scena: Slavko dao djetetu od 10 godina pištolj i naredio mu da puca u mladića?

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

45

Rajaner osporava da je Srbinu ispala glava kroz razbijeni prozor

18

38

Cvijanović: Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek uz Srpsku

18

24

Karan: Inicijativa federalnih poslanika još jedan udar na Srpsku i srpski narod

18

19

Odbornice se zamalo potukle na Skupštini

18

19

Horor: Usvojene djevojčice držali u garaži i tukli

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima