Teška nesreća kod Kovina, automobil usmrtio muškarca

Na ulazu u selo Mramorak kod Kovina, jedna osoba je stradala pošto je udarena vozilom, navode Kovinske info.

Jedna osoba, iz Dolova, vozilom je udarila i usmrtila kineskog državljanina koji radi u Mramorku, kod Kovina, piše Blic.

Iz uprave saobraćajne policije u Pančevu potvrđeno je da se slučaj dogodio.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu dalo je nalog da se obavi obdukcija tijela preminulog učesnika saobraćajne nesreće, ali i mašinsko-tehničko vještačenje vozila koje je učestvovalo u nezgodi.

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To su razlozi, kako navode iz OJT Pančevo, zbog kojih u ovom trenutku ne mogu dati više informacija.