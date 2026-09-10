Teška nesreća kod Kovina, automobil usmrtio muškarca

Autor:ATV redakcija
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Na ulazu u selo Mramorak kod Kovina, jedna osoba je stradala pošto je udarena vozilom, navode Kovinske info.
Jedna osoba, iz Dolova, vozilom je udarila i usmrtila kineskog državljanina koji radi u Mramorku, kod Kovina, piše Blic.
Iz uprave saobraćajne policije u Pančevu potvrđeno je da se slučaj dogodio.
Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu dalo je nalog da se obavi obdukcija tijela preminulog učesnika saobraćajne nesreće, ali i mašinsko-tehničko vještačenje vozila koje je učestvovalo u nezgodi.
Hronika
Kamion prevrnut, auto smrskan: Stravična nesreća kod Banjaluke
To su razlozi, kako navode iz OJT Pančevo, zbog kojih u ovom trenutku ne mogu dati više informacija.
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