Novi istorijski minimum: Vodostaj Dunava opet pao

Vodostaj Dunava kod Bezdana jutros je dostigao novi istorijski minimum od minus 172 centimetra, saopštio je Igor Kolaković, direktor JVP "Vode Vojvodine". Neočekivani pad vodostaja izaziva zabrinutost, a očekuju se nove prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Crpne stanice Bezdan i Bogojevo nastavljaju rad u istom režimu kao i prethodnih mjesec i po dana. U Bezdanu se koristi jedan agregat smanjenog kapaciteta uz osam mobilnih pumpi, koje prebacuju vodu sa nivoa Dunava do crpne stanice.

U Bogojevu se dva agregata koriste za ubacivanje oko osam kubnih metara svježe vode u južni dio hidrosistema. Međutim, očekuje se smanjenje kapaciteta zbog daljeg pada vodostaja.

Kolaković je naglasio da se niži vodostaji bilježe i na kanalima u banatskom dijelu hidrosistema kao posljedica malog dotoka Tise. Tisa se približava biološkom minimumu, što rezultira pražnjenjem akumulacionog jezera i smanjenim dotokom vode ka banatskom i južnom dijelu hidrosistema.

(telegraf)