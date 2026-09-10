Jeziva scena: Slavko dao djetetu od 10 godina pištolj i naredio mu da puca u mladića?

Jeziv i nezapamćen zločin šokirao je Srbiju. Sinoćnji oružani okršaj u okolini Obrenovca dobio je mračan preokret kada je otkriveno da je osumnjičeni Slavko O. (44) dao napunjeni pištolj svom desetogodišnjem djetetu i naredio mu da puca u M. R. (25), saznaje „Telegraf.rs“

.Dječak je poslušao oca, potegao oružje i ispalio više hitaca, pogodivši mladića u obje ruke.

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Brzom i opsežnom akcijom policije, ubrzo nakon incidenta pronađeno je dijete, kao i vatreno oružje iz kojeg je pucano na mladića. Dok se povrijeđeni M. R. nalazi u bolnici, policija je stavila lisice na ruke ocu iz pakla – inače starom znancu policije sa bogatim kriminalnim dosijeom – dok su u slučaj hitno uključene sve nadležne službe i Centar za socijalni rad.

Detalji horora koji je šokirao mještane

Napad koji se odigrao sinoć oko 21 čas isprva je djelovao kao klasičan kriminalni obračun. Međutim, operativni rad policije i prve izjave svjedoka otkrili su skandalozne detalje koji su zapanjili i iskusne inspektore. Između osumnjičenog Slavka O. i mladića M. R. izbila je žestoka svađa, nakon čega je četrdesetčetvorogodišnjak izvadio vatreno oružje. Umjesto da sam povuče oroz, gurnuo je pištolj u ruke svom desetogodišnjem sinu i izdao mu jezivu naredbu.

Zastrašeno ili izmanipulisano dijete ispalilo je više hitaca u pravcu M. R., nanijevši mu prostrelne rane u predjelu obje ruke. Ranjeni mladić je sa obilnim krvarenjem i teškim povredama hitno transportovan u zdravstvenu ustanovu, gdje mu je pružena ljekarska pomoć i trenutno se nalazi van životne opasnosti.

Pronađen pištolj, uhapšen otac sa „debelim“ dosijeom

Policijske patrole su ubrzo nakon dojave blokirale cijeli kraj, locirale i bezbjedno zbrinule desetogodišnje dijete, dok je oružje iz kojeg je pucano pronađeno i poslato na vještačenje. Osumnjičeni Slavko O. je odmah lišen slobode. Kako saznajemo, riječ je o osobi koja odranije ima obiman policijski dosije zbog niza teških krivičnih djela, uključujući nasilničko ponašanje i ilegalno posjedovanje oružja.

Zbog činjenice da je u izvršenje zločina direktno usmjerio maloljetno dijete od svega 10 godina, slučaj je preuzeo viši tužilac, a osumnjičenom se na teret stavlja više teških krivičnih djela – od zloupotrebe maloljetnog lica i nalaganja izvršenja krivičnog djela, pa sve do neovlašćenog nošenja oružja i izazivanja opšte opasnosti.

Uključene sve službe

Zbog učestvovanja desetogodišnjaka u ovom krvavom piru, po hitnom postupku obaviješten je i lokalni Centar za socijalni rad, koji će preduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti radi psihološke i pravne zaštite djeteta. Osumnjičenom Slavku O. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

(Telegraf)