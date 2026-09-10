Logo

Jeziva scena: Slavko dao djetetu od 10 godina pištolj i naredio mu da puca u mladića?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 07:37

Komentari:

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Foto: Pixabay/geralt

Jeziv i nezapamćen zločin šokirao je Srbiju. Sinoćnji oružani okršaj u okolini Obrenovca dobio je mračan preokret kada je otkriveno da je osumnjičeni Slavko O. (44) dao napunjeni pištolj svom desetogodišnjem djetetu i naredio mu da puca u M. R. (25), saznaje „Telegraf.rs“

.Dječak je poslušao oca, potegao oružje i ispalio više hitaca, pogodivši mladića u obje ruke.

Полиција Србија

Srbija

Pucnjava u Obrenovcu: Muškarac teško ranjen, hitno prevezen na VMA

Brzom i opsežnom akcijom policije, ubrzo nakon incidenta pronađeno je dijete, kao i vatreno oružje iz kojeg je pucano na mladića. Dok se povrijeđeni M. R. nalazi u bolnici, policija je stavila lisice na ruke ocu iz pakla – inače starom znancu policije sa bogatim kriminalnim dosijeom – dok su u slučaj hitno uključene sve nadležne službe i Centar za socijalni rad.

Detalji horora koji je šokirao mještane

Napad koji se odigrao sinoć oko 21 čas isprva je djelovao kao klasičan kriminalni obračun. Međutim, operativni rad policije i prve izjave svjedoka otkrili su skandalozne detalje koji su zapanjili i iskusne inspektore. Između osumnjičenog Slavka O. i mladića M. R. izbila je žestoka svađa, nakon čega je četrdesetčetvorogodišnjak izvadio vatreno oružje. Umjesto da sam povuče oroz, gurnuo je pištolj u ruke svom desetogodišnjem sinu i izdao mu jezivu naredbu.

Zastrašeno ili izmanipulisano dijete ispalilo je više hitaca u pravcu M. R., nanijevši mu prostrelne rane u predjelu obje ruke. Ranjeni mladić je sa obilnim krvarenjem i teškim povredama hitno transportovan u zdravstvenu ustanovu, gdje mu je pružena ljekarska pomoć i trenutno se nalazi van životne opasnosti.

Pronađen pištolj, uhapšen otac sa „debelim“ dosijeom

Policijske patrole su ubrzo nakon dojave blokirale cijeli kraj, locirale i bezbjedno zbrinule desetogodišnje dijete, dok je oružje iz kojeg je pucano pronađeno i poslato na vještačenje. Osumnjičeni Slavko O. je odmah lišen slobode. Kako saznajemo, riječ je o osobi koja odranije ima obiman policijski dosije zbog niza teških krivičnih djela, uključujući nasilničko ponašanje i ilegalno posjedovanje oružja.

Zbog činjenice da je u izvršenje zločina direktno usmjerio maloljetno dijete od svega 10 godina, slučaj je preuzeo viši tužilac, a osumnjičenom se na teret stavlja više teških krivičnih djela – od zloupotrebe maloljetnog lica i nalaganja izvršenja krivičnog djela, pa sve do neovlašćenog nošenja oružja i izazivanja opšte opasnosti.

Uključene sve službe

Zbog učestvovanja desetogodišnjaka u ovom krvavom piru, po hitnom postupku obaviješten je i lokalni Centar za socijalni rad, koji će preduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti radi psihološke i pravne zaštite djeteta. Osumnjičenom Slavku O. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Obrenovac

Pucnjava

MUP Srbije

Komentari (0)

Pročitajte više

У Српској испаљене 133 противградне ракете

Društvo

U Srpskoj ispaljene 133 protivgradne rakete

1 h

0
Настављено суђење Мевлиду Јашаревићу: Ускоро излази на слободу

Hronika

Nastavljeno suđenje Mevlidu Jašareviću: Uskoro izlazi na slobodu

1 h

0
Џон Ретклиф, директор америчке Централне обавјештајне агенције (ЦИА)

Svijet

Amerikanci mijenjaju politiku prema sukobu u Ukrajini? Uloga jednog čovjeka može biti presudna

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp obećao po 5.000 dolara svakom Amerikancu ako Republikanci pobijede na međuizborima

1 h

0

Više iz rubrike

Полиција Србија

Srbija

Pucnjava u Obrenovcu: Muškarac teško ranjen, hitno prevezen na VMA

2 h

0
Полиција Србија

Srbija

Velika akcija MUP-a i BIA: "Vračarci" pali dok su preuzimali 20.000 evra

10 h

0
Мушкарац је погинуо данас у Жичкој улици у Београду, након што је пао са петог спрата зграде.

Srbija

Prve fotografije sa mjesta tragedije: Muškarac pao sa petog sprata zgrade na trolejbus

14 h

0
Пресрели га и изрешетали: Пала коначна пресуда убицама младог ватерполисте

Srbija

Presreli ga i izrešetali: Pala konačna presuda ubicama mladog vaterpoliste

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

08

"Srpski Spajdermen" pobjegao iz zatvora u Njemačkoj: S krova skočio na drvo, još ga traže

09

02

Kako rastu biljke u svemiru: Kineski astronauti otkrili nevjerovatne prizore

08

57

Petrović otkrio da li će poskupiti struja u Srpskoj

08

56

Cijena nafte probila psihološku granicu

08

54

Evropa strahuje zbog sukoba i slabijih zaliha

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima