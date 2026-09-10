Nastavljeno suđenje Mevlidu Jašareviću: Uskoro izlazi na slobodu

U nastavku suđenja Mevlidu Jašareviću za sprečavanje službenika u izvršavanju službenih radnji, svjedok Tužilaštva BiH je opisao da je optuženi prekinuo razgovor koji je vodio sa službenicama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Sreto Pajić je ispričao kako je Jašarevića upoznao u zatvoru u kojem obojica borave. Svjedok se prisjetio da je u jednoj od prostorija zatvora s dvije službenice vodio razgovor, koji je prekinuo optuženi.

"Jašarević je ušao u malu kancelariju trčećim korakom, one su skočile, a ja sam mu rekao da to ne radi. Malo sam ga izgurao, a dva policajca su ga potom izveli", kazao je Pajić, citira ga Detektor, opisujući i pogrdne riječi koje je Jašarević, kako je naveo, uputio službenicama.

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Tužilaštvo je svjedoka podsjetilo na izjavu iz istrage u kojoj je naveo kako je Jašarević pljunuo službenice, što je Pajić ocijenio tačnim i dodao da je i njega "zapljunuo". Na pitanje da li su se službenice uplašile, Pajić je odgovorio potvrdno. Advokat Alma Tabaković je pitala svjedoka da li je Jašarević uputio prijetnje porodici službenica, na što je Pajić odgovorio negativno. Na pitanje Odbrane da li je Jašarević imao namjeru da ih fizički napadne, Pajić je rekao kako ne zna. Takođe, Pajić je rekao kako nije čuo da je Jašarević ikada napao policajca ili drugog zatvorenika.

Tužilaštvo je na ročištu prezentovalo i trominutni video s nadzorne kamere u unutrašnjosti zatvora u kojem se vidi, kako se navodi, da Jašarević ulazi u prostoriju, a za njim utrčava policajac. Nekoliko momenata kasnije na videu se vidi kako Jašarevića izvode dva policajca.

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Jašarević je optužen za sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje. Ranije je osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu SAD-a 28. oktobra 2011., kada je iz automatske puške ispalio oko 100 metaka, upućivao prijetnje i teško ranio policajca. Sud je odbio prijedlog Odbrane da se u dokaze uvrsti sadržaj Jašarevićevih pisama za koje optuženi tvrdi da ih je pisao Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i Tužilaštvu, ali da mu je to uskraćeno. Sud BiH je dozvolio Odbrani da se zatraži informacija o tome da li je i kada odlučeno da se ta pisma ne dostave.

Na kraju ročišta je Tužilaštvo zatražilo da se Jašareviću odrede mjere zabrane, odnosno da mu se oduzmu dokumenti s obzirom na to da će u oktobru 2026. godine izaći iz zatvora, a Optužba prijedlog mjera traži zbog opasnosti od bjekstva, čemu se usprotivila Odbrana. Sud će o prijedlogu odlučiti naknadno. Nastavak suđenja je planiran za 23. septembar, kada će dokaze izvesti Odbrana.

(Radio Sarajevo)