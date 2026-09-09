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”Skaj” aplikacija napisala optužnice protiv 114 osoba u BiH

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09.09.2026 11:53

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Foto: ATV

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnice protiv 114 osoba u 23 predmeta na osnovu podataka iz kriptovanih aplikacija ”Skaj” i ”Anom”.

To se navodi na ažuriranoj veb stranici Tužilaštva BiH posvećenoj predmetima koji su formirani korištenjem dokaza iz ”kripti”.

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”Formirano je 40 novih predmeta, od čega 12 u prošloj godini i 28 u tekućoj. Do kraja 2026. godine očekuje se donošenje tužilačkih odluka u dijelu predmeta u istragama koje su ranije pokrenute”, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

Krivicu priznalo 19 optuženih

Na osnovu ”Skaj” optužnica 19 osoba je sporazumno priznalo krivicu. U redovnim postupcima donesene su dvije pravosnažne presude.

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Infografika
Tužilaštvo BiH

”Optuženima su izrečene zatvorske kazne u trajanju od 41 godine i četiri mjeseca zatvora. U četiri prvostpene presude izrečeno je 170 godina zatvora. Optuženima su izrečena kazne u rasponu od jedne do 34 godine zatvora. Izrečene su sporedne novčane kazne u iznosu od 289.000 KM, te je zaplijenjena nezakonito stečena imovina ukupne vrijednosti od oko 394.900 maraka i 14.000 evra”, navodi se u analizi.

Osumnjičeno 30 službenih osoba i novinar

Istrage su obuhvatile čak 30 službenih lica zaposlenih u policiji i agencijama za provođenje zakona. Optuženo ih je 11, a među njima su policijski službenici Granične policije BiH, SIPA, MUP-a Republike Srpske, MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i MUP-a Kantona Sarajevo, bivši savjetnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH i dva advokata.

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Među osumnjičenima je jedan novinar, ali i sudija Osnovnog suda u Bijeljini protiv koga je predmet ustupljen pravosuđu Republike Srpske.

Više informacijama o predmetima možete pogledati ovdje.

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Skaj dokazi

Tužilaštvo BiH

optužnice

organizovani kriminal

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