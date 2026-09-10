Srbinu carinik u pasošu upisao slovo "C": Mogao je samo da se vrati kući

Autor:ATV redakcija
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Umjesto običnog pečata na pasošu i slobodnog prelaska preko granice, jedan Srbin doživio je šok kada mu je carinik prije par dana hemijskom olovkom napisao oznaku "C".
Preko granice nije mogao ni korak, a jedino što je preostalo Srbinu koji je stigao na berlinski aerodrom jeste da uhvati let za nazad.
Naime, 5. septembra, jedan Srbin uputio se avionom u Berlin. Uspio je da sleti na čuveni aerodrom "Berlin Brandenburg", ali sve se završilo na tome.
Pored standardnog pečata, ovom Srbinu carinik je docrtao po dvije linije uspravo i vodoravno i ručno ispisao slovo "C" s desne strane.
Ako vas je granična policija na ulazu u Šengensku zonu vratila i hemijskom olovkom precrtala ulazni pečat, a zatim dopisala slovo "C" to zapravo znači da vam je odbijen ulazak, dok slova u abecedi označavaju razlog zabrane.
Pa tako, slovo "C" označava da: Osoba nema važeću vizu ili boravišnu dozvolu.
Društvo
Uskoro velika promjena pri ulasku u EU: Plaćaće se
Upravo, ovo može da vam se desi ako putujete u zemlju za koju vam je potrebna viza, a niste je obezbijedili, ili vam je boravišna dozvola istekla.
U ovom konkretnom slučaju, radi se o tome da je ovaj građanin Srbije prekoračio dozvolu boravišta, jer viza nije potrebna našim građanima za ulazak u Njemačku. Zabrane ulaska u zemlje Šengen zone se mogu izreći državljanima zemalja tzv "Trećeg svijeta".
Ovo se, nažalost, odnosi i na državljane Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Albanije… Zabrana ulaska u Šengen zonu (EU) se ukida podnošenjem pismenog zahtjeva za ukidanje ili skraćenje zabrane nadležnom organu ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu zemlje koja je zabranu izrekla, navodi se na sajtu Italijanske ambasade u Beogradu.
Šengen zona je zona odnosno područje koje čini 29 evropskih zemalja koje su potpisale Šengenski sporazum i Šengensku konvenciju kojima se, između ostalog, reguliše ukidanje granične kontrole međusobnih granica država potpisnica, ali i pooštrava pogranična kontrola sa zemljama koje ne pripadaju Šengen zoni.
Lista zemalja koja pripadaju Šengen zoni:
Austrija, Belgija, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka republika, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Hrvatska, Rumunija i Bugarska.
Šta znače ostala slova:
A - ne posjeduje važeći dokument
B - lice poseduje falsifikovani dokument
C - osoba nema važeću vizu ili dozvolu boravka
D - osoba posjeduje falsifikovanu ili prepravljenu vizu
E - osoba ne posjeduje dokumente kojima bi dokazala opravdala posjetu
F - osoba je prekoračila boravak od tri mjeseca u periodu od šest mjeseci
G - osoba nema kod sebe dovoljno sredstava za izdržavanje
H - osoba ima zabranu ulaska u područje Šengena ili nacionalno područje
I - osoba predstavlja opasnost za javni poredak, zdravlje i sigurnost jedne ili više članica Evropske unije
Sistem ulaska/izlaska (EES), svi podaci o ulascima, izlascima, kao i zvaničnim odbijanjima ulaska, prvenstveno se bilježe elektronski u bazi podataka umjesto tradicionalnog pečatiranja pasoša.
Period fleksibilne primjene evropskog sistema za ulazak i izlazak (EES) zvanično je istekao 6. septembra.
Naime, Evropska komisija nije produžila mogućnost privremene obustave kontrola. Za razliku od uobičajene kontrole tokom koje putnici ostaju u vozilu, primena EES-a podrazumeva da putnici izađu iz autobusa i pojedinačno prođu provjeru, prenosi B92.
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