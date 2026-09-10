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Detalji užasa kod Obrenovca: Slavko uhapšen, svađa izbila oko drva?

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10.09.2026 08:09

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policija Srbija
Foto: Tanjug/AP

Pravi kriminalni dosije od sedam teških krivičnih djela krije se iza Slavka O. (44) iz Uba, koji je sinoć gurnuo napunjeni pištolj u ruke svom desetogodišnjem sinu i naredio mu da izrešeta njegovog poslovnog partnera M. R. (25), ekskluzivno saznaje Telegraf.

Dok se ranjeni mladić oporavlja od ustrelnih rana na rukama, a policija vještači pronađeno oružje, na površinu su isplivali šokantni detalji o opasnom trgovcu drvima koji je vlastito dete pretvorio u pucača: u njegovom policijskom kartonu godinama su se nizale prijave za ilegalno naoružanje, šumske krađe, nasilje i saobraćajne nesreće, piše Telegraf.

"Riječ je o čovjeku koji godinama puni policijske bilježnice i dobro je poznat svim operativcima na ovom terenu. Kada smo otvorili njegov dosije, vidjeli smo čitav niz prijava - od nelegalnog oružja i šumskih krađa, pa sve do nasilničkog ponašanja i sukoba u saobraćšaju. Ali, da rođeno dijete od 10 godina iskoristi kao živu mašinu za pucanje i gurne mu napunjen pištolj u ruke, to je zapanjilo i najiskusnije inspektore koji rade na slučaju - otkriva dobro obaviješten izvor iz istrage.

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Krvavi sukob zbog biznisa sa drvima

Slavko O. i ranjeni M. R. (25) već duže vrijeme blisko sarađuju u poslu sa sječom i prodajom drva na teritoriji Uba i Obrenovca. Sumnja se da je upravo novčani dug ili raspodjela zarade u ovom biznisu bila povod za žustru svađu koja je sinoć oko 21 sat prerasla u pokušaj ubistva u selu kod Obrenovca.

Podsjećamo, osumnjičeni je tokom rasprave izvadio pištolj, gurnuo ga u ruke svom desetogodišnjem sinu i naredio mu da puca u M. R. Zastrašeni dječak je pod prisilom potegao oroz i pogodio mladića u obje ruke.

Oružje pronađeno, otac iza rešetaka

Brzom reakcijom policijskih patrola teren je ubrzo blokiran, a inspektori su pronašli i bezbjedno zbrinuli desetogodišnje dijete, dok je pištolj iz kog je pucano lociran i poslat na vještačenje. Ranjeni M. R. je sa ustrelnim ranama hitno prevezen u bolnicu i nalazi se van životne opasnosti.

Osumnjičeni Slavko O. je lišen slobode i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Zbog bezobzirnog učešća maloljetnika u oružanom napadu, slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo, dok je po hitnom postupku uključen i Centar za socijalni rad radi pravne i psihološke zaštite dječaka.

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Obrenovac

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