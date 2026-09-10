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Cijena nafte probila psihološku granicu

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10.09.2026 08:56

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Цијена нафте пробила психолошку границу

Cijena sirove nafte Brent porasla je na iznad 101 dolara po barelu, prvi put od maja, podstaknuta eskalacijom tenzija na Bliskom istoku i jačom potražnjom Kine za naftom.

Američka sirova nafta VTI porasla je iznad 96 dolara po barelu, na najviši nivo od maja, prenio je „Trejding ekonomiks“.

Američka vojska saopštila je da je uništila pet iranskih tankera koji su prevozili sirovu naftu, nakon pokušaja napada balističkim projektilima na ratni brod američke mornarice.

Iran je, s druge strane, saopštio da je napao dva američka plovila i osam naftnih tankera u Persijskom zalivu, uz upozorenje posadama brodova u blizini luka u Kuvajtu i Bahreinu da napuste svoja plovila.

Najnovija eskalacija dodatno je pojačala strahovanja od novih poremećaja u globalnom snabdijevanju naftom, posebno u oblasti Ormuskog moreuza, ključnog pomorskog pravca za transport energenata sa Bliskog istoka.

Jemenski Huti, koje podržava Iran, istovremeno su napali energetsku infrastrukturu na jugu Saudijske Arabije, uključujući rafineriju Džazan kapaciteta 400.000 barela dnevno.

Cijene nafte dodatno podržava i povećana kupovina Kine, koja obnavlja smanjene zalihe sirove nafte i goriva.

Kina je ove godine ograničila uvoz skupljih naftnih derivata zbog rata u Iranu, ali sada povećava nabavke sirove nafte iz Afrike, Kanade i Latinske Amerike.

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Tagovi :

pad cijena nafte

psihološka granica

Nafta

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