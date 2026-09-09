Predvidio veliku krizu 2008 godine, a sada upozorava na još gori scenario: "Prijeti krah"

Autor bestselera „Bogati otac, siromašni otac“ Robert Kijosaki ponovo je upozorio na ozbiljne probleme u svjetskoj ekonomiji, tvrdeći da se ostvaruje scenario o kojem je pisao prije više od dvije decenije.

On smatra da bi pucanje takozvanog „Everything Bubble“, odnosno balona koji obuhvata više vrsta imovine, moglo da izazove izuzetno težak finansijski potres.

Kijosaki je 22. jula na društvenoj mreži Iks ponovio svoju dugogodišnju tvrdnju da se „globalna ekonomija ruši“, pozivajući se na predviđanja iz svoje knjige „Rich Dad's Prophecy“, piše Finbold.

U toj knjizi Kijosaki je, između ostalog, upozoravao na probleme penzionih fondova i posljedice starenja „bejbi bum“ generacije. Sada tvrdi da se dio njegovih tadašnjih predviđanja ostvaruje.

„UPOZORIO SAM SVE. Godine 2002. objavio sam „Rich Dad's Prophecy“. U 2026. godini predviđanja iz te knjige se ostvaruju“, napisao je ranije Kijosaki.

Upozorava na pucanje „balona svega“

Kijosaki već mjesecima upozorava na takozvani „Everything Bubble“, izraz kojim opisuje situaciju u kojoj su akcije, nekretnine, obveznice i druge vrste imovine istovremeno dostigle visoke vrijednosti, između ostalog zahvaljujući dugom periodu jeftinog novca i zaduživanja.

Prema njegovom scenariju, problem bi nastao ukoliko bi više tržišta počelo istovremeno da pada. Kijosaki smatra da bi takav razvoj događaja mogao da dovede do, kako tvrdi, „najgoreg kraha u istoriji“.

REPEATING: Global economy is crashing.



I predicted this in my book Rich Dad’s Prophecy.



Those that followed the guidance in that book are OK today.



Please remember, it’s not too late to make changes now.



Please remember in every crash many people are wiped out and a few… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 22, 2026

Jahu fajnens navodi da Kijosaki smatra da problem prevazilazi uobičajeni pad berze i da je čitav finansijski sistem postao previše zavisan od duga i novca koji gubi kupovnu moć.

Jedan od glavnih argumenata na koje se poziva jeste nivo američkog duga.

Prema podacima američkog Ministarstva finansija koje prenosi Jahu fajnens, američki javni dug približio se iznosu od 39,5 biliona dolara. Istovremeno je ukupan dug američkih domaćinstava u prvom kvartalu 2026. dostigao rekordnih 18,8 biliona dolara, prema podacima Federalnih rezervi Njujorka.

Kijosaki je još u februaru poručio da je „veći problem nacionalni dug SAD“.

„Nije kasno da napravite promjene“

U najnovijoj objavi Kijosaki je poručio pratiocima da, prema njegovom mišljenju, još nije kasno da promijene način na koji upravljaju svojim novcem.

On tvrdi da bi volio da njegovi čitaoci budu među onima koji će tokom eventualnog kraha uvećati bogatstvo, umjesto među onima koji će pretrpjeti velike gubitke.

Kijosaki već duže vrijeme kao zaštitu od slabljenja klasičnih valuta favorizuje zlato, srebro i kriptovalute, prije svega bitkoin, a posljednjih godina pominje i eterijum.

Njegov argument zasniva se na ograničenoj količini pojedinih vrsta imovine, posebno bitkoina.

„Biće samo 21 milion bitkoina. Lažni državni novac je neograničen. To znači da vrijednost bitkoina raste kako američki dolar gubi kupovnu moć“, naveo je Kijosaki.

Krajem juna iznio je i veoma optimističnu prognozu za zlato, tvrdeći da očekuje da njegova cijena u narednih pet godina dostigne čak 35.000 dolara po unci.

Kijosaki nije jedini koji upozorava na rizike

Iako su Kijosakijeve prognoze znatno dramatičnije od procjena većine ekonomista, nije jedini poznati finansijski stručnjak koji upozorava na mogućnost ozbiljnije korekcije tržišta.

Direktor Goldman Saksa Dejvid Solomon ranije je izjavio da očekuje mogućnost pada tržišta akcija od 10 do 20 odsto u periodu od 12 do 24 mjeseca, prenio je „TheStreet“.

Finbold navodi i investitora Majkla Berija, poznatog po tome što je zaradio na krahu američkog tržišta nekretnina tokom finansijske krize 2008. godine. Beri je ukazivao na potencijalne probleme koji bi mogli nastati kada pripadnici „bejbi bum“ generacije, zbog odlaska u penziju i starenja, počnu da budu neto prodavci imovine, pri čemu je 2028. označio kao moguću prelomnu godinu.

Njegove prognoze ipak treba uzeti sa rezervom

Kijosakijeva upozorenja ne znače da će do najavljenog ekonomskog sloma zaista doći.

Autor knjige „Bogati otac, siromašni otac“ tokom svoje javne karijere više puta je predviđao velike tržišne krahove, a brojna upozorenja nisu se ostvarila u vremenskom okviru ili razmjerama koje je najavljivao.

Na to ukazuje i Jahu fajnens, koji pravi razliku između podataka na koje se Kijosaki poziva i zaključaka koje iz njih izvodi. Visok javni i potrošački dug i visoke tržišne valuacije predstavljaju realne ekonomske pokazatelje, ali sami po sebi ne znače da je „najgori krah u istoriji“ neizbježan.

Finbold navodi i zanimljivo poređenje koje pokazuje koliko je važno napraviti tu razliku. Uprkos Kijosakijevim višegodišnjim upozorenjima na krah, ulaganje od 1.000 dolara u indeks S&P 500 sredinom 2021. godine vrijedilo bi oko 1.733,80 dolara pet godina kasnije.

Kijosaki, međutim, ostaje pri svojoj procjeni da su pred globalnom ekonomijom ozbiljni problemi i poručuje da investitori još imaju vremena da se pripreme za scenario za koji vjeruje da već počinje da se ostvaruje.

(Mondo)