Zaharova o sahrani generala Ratka Mladića: Srbi nemaju razlog da se kaju

Nezavisna politika Beograda ne da mira Briselu i zato EU želi da izazove "opštenacionalno kajanje" među Srbima, ali Srbi nemaju zbog čega da se kaju, poručila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, govoreći o reakciji Unije na sahranu generala Ratka Mladića.

Na pitanje novinara "RT Balkan" šta EU želi da postigne pritiscima u vezi sa sahranom generala Ratka Mladića i zašto srpskom narodu žele da nametnu osjećaj kolektivne krivice, Zaharova je odgovorila da se nezavisna politika Beograda ne uklapa u okvire evroatlantskog režima.

"Ne daju mira Briselu. Upravo zbog toga Zapad čini sve da dobije od Srba, u suštini, nekakvo opštenacionalno kajanje. Srbi nemaju zbog čega da se kaju.

Ali upravo tako žele da saviju Srbe i Srbiju, uključujući i zbog tragičnih događaja vremena raspada Jugoslavije, za koji dio krivice pripada i krvavim zapadnim prijestonicama. Odatle tolika krvožednost i ljudožderski odnos prema Ratku Mladiću, nedavno preminulom u zidovima zatvora UN", istakla je Zaharova.

Ona je navela da su dvostruki aršini odavno postali zaštitni znak zapadnog "poretka zasnovanog na pravilima" i to se ne pokazuje samo u nepristrasnom odnosu prema Srbima u događajima devedesetih godina prošlog vijeka, već i danas leže u osnovi politike EU prema Srbiji.

"Još jedan primjer je situacija oko autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, u kom /privremene/ vlasti /u Prištini/ uz prećutno odobravanje EU, koja se pozicionira kao posrednik u dijalogu među Beogradom i Prištinom, nastavljaju da istiskuju autohtono srpsko stanovništvo, odobravaju, a često i sami provociraju nasilje prema Srbima na Kosovu i Metohiji, zadiranje u njihovu imovinu, čak i objekte Srpske pravoslavne crkve", naglasila je Zaharova.

Ona je podsjetila da, uprkos sporazumu koji je zaključen još 2013. i 2015. godine, uz pisane garancije Brisela za dogovore Beograda i Prištine, i dalje nije formirana Zajednica srpskih opština, koja bi trebalo da barem minimalno zaštiti prava i zakonske interese Srba koji žive u toj srpskoj pokrajini.

"Toj destruktivnoj, apsolutno podloj politici svjedoči i komentar evropskog komesara za proširenje Marte Kos, koji je dala u vezi sa odlukom vlasti da sahrane Ratka Mladića uz vojne i državne počasti", istakla je Zaharova, podsjetivši da je Marta Kos nazvala generala Mladića "ratnim zločincem", a Srbe optužila za "glorifikaciju ratnih zločinaca" i rekla da je to "u suprotnosti sa osnovnim vrijednostima i ne pripada EU, njenim članicama niti zemljama kandidatima".

Zaharova je ocijenila da je to "predivan citat, ali da nije upućen na pravu adresu, u Ukrajinu.

"U Kijev, madam, molim Vas. Tamo se stvara cijeli panteon nacističke kopiladi. Tamo se ponovo sahranjuju kolaboracionisti, koje su prokleo narod, države i zakoni, a proglašeni upravo ratnim zločincima – i ništa.

Uvjerena sam da, ako taj panteon u Ukrajini bude podignut, tamo će da dolaze u zvaničnici EU, da kleče i ljube kovčege i spomenike, kao što znaju kada im je to potrebno, bez obzira na istorijski kontekst", poručila je Zaharova.

Prema njenim riječima, razbacujući se sličnim izjavama, evropski zvaničnici demonstrativno ne primjećuju odavanje počasti nacističkim kolaboracionistima Drugog svjetskog rata.

Zaharova je podsjetila da od Marte Kos niti bilo kog drugog evropskog zvaničnika nije uslijedila apsolutno nikakva reakcija na vraćanje u Kijev i svečanu ceremoniju ponovnog sahranjivanja osnivača i vođe pronacističke Organizacije ukrajinskih nacionalista.

"To što kijevski režim zvanično proslavlja nacističke saradnike u svijesti evropskih zvaničnika nikako nije u suprotnosti sa evropskim vrijednostima? Reći ću vam i više od toga. To i jesu evropske vrijednosti", poručila je ona.

Ona je ocijenila da takvi postupci i pristupi lišavaju EU moralnog prava da diskutuje na tu temu.

"Oni nisu vidjeli ono najvažnije. Nisu vidjeli kako odaju počast onima koji su ubijali njihove pretke na njihovoj sopstvenoj teritoriji. Neka ćute", zaključila je Zaharova.