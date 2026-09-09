Od ebole preminulo 3.267 ljudi

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 6.757, dok je od početka epidemije zabilježeno ukupno 3.267 smrtnih slučajeva, saopštio je Nacionalni institut za javno zdravlje te države.

"U posljednja 24 časa zabilježen je 71 novi slučaj zaraze i 41 smrtni slučaj, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 6.757, dok je broj preminulih od početka epidemije dostigao 3.267", navodi se u dnevnom izvještaju Instituta.

Do sada nijedna vakcina niti lijek za novi soj ebole nisu zvanično odobreni, prenosi Srna.

Međutim, laboratorijski podaci ukazuju na to da bi nova vakcina "ervebo" mogla pružiti određeni stepen zaštite.