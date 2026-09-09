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Nestao kengur u Njemačkoj

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09.09.2026 13:18

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Кенгур је род торбара из породице кенгура и валабија
Foto: pexels/Gu Bra

U toku je potraga za kengurom koji je pobjegao iz privatnog ograđenog prostora na jugu Njemačke, saopštila je policija.

Vlasnici su obavijestili policiju nakon što su jutros primjetili nestanak torbara. Vjeruje se da se životinja nalazi u šumi blizu sela Kirhajm am Ris, oko 85 kilometara istočno od Štutgarta, rekao je portparol policije.

Policija se povukla iz potrage

Policijski službenici su prvobitno raspoređeni u šumi kako bi pomogli u potrazi. Pošto se vjeruje da kengur nije blizu puteva, policajci su se kasnije povukli, dodao je portparol.

(indeks)

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Tagovi :

kengur

Njemačka

Policija

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