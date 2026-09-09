Ubica ljeta sve bliže BiH: Ciklon donosi dramatičnu promjenu

Nakon perioda izrazito toplog i stabilnog vremena, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu očekuje nagla promjena vremenskih prilika

Prema meteorološkim prognozama, približavanje ciklonalnog poremećaja i hladnije vazdušne mase donijeće nestabilnije vrijeme, pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperature.

Promjena će se najprije osjetiti kroz naoblačenje i jačanje južnog i jugozapadnog vjetra, a s približavanjem hladnog fronta raste mogućnost razvoja lokalno snažnijih grmljavinskih sistema.

Mogući jaki pljuskovi, grmljavina i olujni vjetar

U pojedinim područjima mogući su izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, jakim udarima vjetra, a lokalno i gradom. Intenzitet nevremena neće biti jednak u svim krajevima, pa će pojedine lokacije proći uz prolaznu kišu, dok bi drugdje vremenski preokret mogao biti znatno izraženiji.

Poseban oprez preporučuje se u vrijeme prolaska frontalnog poremećaja, kada u kratkom periodu može pasti veća količina kiše.

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Najveća promjena biće vidljiva u temperaturama. Prodor hladnijeg vazduha prekinuće aktuelni toplotni period, a temperature će nakon prolaska fronta osjetno pasti.

Zbog toga se izraz „ubica ljeta“ sve češće koristi za ovaj vremenski preokret. Ne zato što ljeto doslovno završava, već zbog naglog prekida vrućina i dolaska znatno svježijeg vremena. Kretanje ciklona prema Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini iz sata u sat možete pratiti na linku OVDJE.

Nakon vrućina stiže osjetno svježije vrijeme

Meteorolozi upozoravaju da se situacija može mijenjati kako se ciklon bude približavao, zbog čega će preciznija prognoza intenziteta i područja najjačih nevremena biti moguća tek neposredno pred njegov dolazak.

Građanima se preporučuje da prate zvanična meteorološka upozorenja i da, u slučaju izdavanja upozorenja na olujno nevrijeme, preduzmu potrebne mjere opreza.

(Radio Sarajevo)