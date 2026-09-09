Ovo je najplaćeniji premijer na svijetu: Zarađuje 7 puta više od Trampa, a sada dobija i povišicu

Vlada Singapura najavila je povećanje godišnjih plata ministara i drugih visokih zvaničnika, uključujući premijera Lorensa Vonga, koji je najplaćeniji politički lider na svijetu.

Vongova godišnja plata će se povećati za 1,4 miliona singapurskih dolara, odnosno oko 1,1 milion američkih dolara ili 950.000 evra. On je najavio da će povećanje plate donirati u dobrotvorne svrhe tokom narednih pet godina.

Vong je napomenuo da je povećanje ministarskih plata neophodno kako bi se privuklo kvalitetnije osoblje. Vlada je ranije tvrdila da visoke ministarske plate smanjuju rizik od korupcije. Međutim, odluka je izazvala kritike u Singapuru, gdje postoji velika zabrinutost zbog sigurnosti posla i rastućih troškova života.

Hongkonški lider na drugom mjestu

Čak i prije povećanja plata, Vong je bio ubjedljivo najplaćeniji lider na svijetu. Trenutno zarađuje 2,2 miliona singapurskih dolara godišnje, a njegova plata će sada porasti za više od 60 odsto na 3,6 miliona singapurskih dolara, odnosno oko 2,8 miliona američkih dolara ili 2,45 miliona evra.

Slijede ga lider Hong Konga Džon Li sa oko 719.000 dolara godišnje, a zatim švajcarski predsjednik Gaj Parmelin sa 606.000 dolara. Američki predsjednik Donald Tramp zarađuje 400.000 dolara godišnje, dok britanski premijer Endi Bernam prima 230.000 dolara, javlja Bi-Bi-Si.

Plate ministara pod lupom

Vong je danas priznao da su ministarske plate u Singapuru pod lupom jer su znatno veće od prihoda većine građana. Srednji mjesečni prihod u zemlji je 5.775 singapurskih dolara. Ali je rekao da se mučio da ubijedi poslovne lidere i visoke državne službenike da se kandiduju za političke funkcije.

„Iako vlada ne može da se takmiči sa platama koje neki od ovih ljudi zarađuju, trudimo se da osiguramo da finansijska barijera ne bude nepotrebno visoka za one koji bi trebalo da napuste svoje karijere da bi ušli u politiku. Generalno, vjerujem da će ovo meni i budućim premijerima dati veću šansu da ubijedimo sposobne Singapurce da se uključe i da izgradimo najjači mogući tim za Singapur“, rekao je on.

Dio prihoda zavisi od ispunjavanja određenih ciljeva

Trenutno osnovni paket plata za ministre iznosi oko 1,1 milion singapurskih dolara. Prema novom modelu, povećaće se na oko 1,2 miliona singapurskih dolara. Ali Vong očekuje da će većina ministara zaraditi još više, oko 1,35 miliona singapurskih dolara, do kraja mandata aktuelne vlade, jer će se plate povećavati na osnovu učinka.

Dio njihovih prihoda zavisi od toga da li zemlja ispunjava određene ciljeve vezane za nezaposlenost, rast prihoda i rast BDP-a. Visoke plate singapurskih ministara dugo su bile glavna meta kritika vladajuće Narodne akcione stranke (PAP), koja je vodila zemlju od sticanja nezavisnosti.

Na parlamentarnim izborima 2011. godine, PAP je osvojio najniži udio glasova u posljednjih nekoliko decenija, djelimično zbog nezadovoljstva birača ministarskim platama i imigracionom politikom. Vlada je smanjila ministarske plate sljedeće godine. Vongov prethodnik, Li Sjen Lung, takođe se 2007. godine obavezao da će povećanje svoje plate donirati u dobrotvorne svrhe tokom nekoliko godina.

Broj otpuštanja dostigao je najveći nivo u posljednjih pet godina

Vlada godinama ukazuje na nizak nivo korupcije u zemlji, pri čemu se Singapur redovno nalazi blizu vrha godišnjeg Indeksa percepcije korupcije Transparensi internešenela, kao dokaz da sistem visokih ministarskih plata funkcioniše. On tvrdi da visoke plate smanjuju iskušenje da ministri prihvate mito.

Ali u zemlji gdje su prosječni prihodi daleko ispod tih iznosa, ovo pitanje i dalje izaziva nezadovoljstvo, a najnovija objava nije izuzetak. Mnogi su danas na internetu kritikovali povećanje plata, nazivajući ga „neosjetljivim“ s obzirom na trenutnu zabrinutost zbog otpuštanja, teškoća mladih ljudi u pronalaženju posla nakon fakulteta i rastuće inflacije.

Broj otpuštanja u Singapuru u posljednjem kvartalu dostigao je najviši nivo u više od pet godina, prema vladinim podacima. Međutim, bilo je i onih koji su podržali odluku, tvrdeći da zemlju treba da vode „najbolji od najboljih“.

(Mondo)