Jaka kiša pogodila planinu Fudži u Japanu: Odron zatrpao vozila na parkingu

Odron koji je pogodio jednu od glavnih polaznih tačaka za penjanje na japanski vrh Fudži, zatrpao je tri vozila, prilikom čega niko nije povređen, javio je Rojters

Odron se dogodilo nakon što su obilne kiše pogodile velika područja centralnog Japana.

Klizište se dogodilo na parkingu kod 5. stanice staze Fudžinomija, popularne početne tačke za planinare. Japanska meteorološka agencija saopštila je da je incidentu prethodila jaka kiša koja je padala tokom noći i ujutru u planinskim područjima prefekture Šizuoka. Obilne padavine su takođe zatvorile liniju Fudži Subaru, jedan od glavnih pristupnih puteva planini.

Posljedice oluja u regionu

Prijavljeno je još nekoliko incidenata u blizini planine Fudži. Policija prefekture Šizuoka prijavila je poseban slučaj u kojem su dva planinara pronađena bez svijesti na stazama rano jutros, ali ne povezuju incident sa klizištem. Sinoć je takođe došlo do klizišta u gradu Kavanehon, u kojem je poginuo jedan radnik.

MOUNT FUJI LANDSLIDE



LOOK: Vehicles were left stranded by a landslide on Mount Fuji in Shizuoka Prefecture in Japan on Wednesday, Sept. 9, as heavy rain fell across parts of central and eastern Japan.



Local media citing Shizuoka Prefectural officials said the landslide hit a… pic.twitter.com/HH5wA2ikqB — GMA News (@gmanews) September 9, 2026

Jučerašnja oluja sa kišom uveče pogodila je i susjedne prefekture Aiči i Gifu, gdje je u poplavama povređeno 41 ljudi, javila je novinska agencija Kjodo. U Nagoji, glavnom gradu prefekture Aiči, pala je rekordna količina od 104,5 milimetara kiše za samo jedan sat. Javni emiter NHK izvestio je da je jaka kiša izazvala poremećaje u saobraćaju i velike gužve na gradskim stanicama.

Japanska meteorološka agencija najavljuje da se očekuju obilne kiše koje će nastaviti da padaju u području od sjeveroistoka do zapada Japana do danas popodne.

(indeks)