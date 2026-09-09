Logo

Jaka kiša pogodila planinu Fudži u Japanu: Odron zatrpao vozila na parkingu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.09.2026 14:30

Komentari:

0
Фуџи или Фуџијама слушај највиша је планина у Јапану, висока 3.776 м. Планина Фуџи је вулкан који је последњу ерупцију имао 1707. године, али га геолози генерално још увек сврставају у активне. Име планине потиче из Аину језика и значи вечни живот.
Foto: pexels/Lorenzo Castellino

Odron koji je pogodio jednu od glavnih polaznih tačaka za penjanje na japanski vrh Fudži, zatrpao je tri vozila, prilikom čega niko nije povređen, javio je Rojters

Odron se dogodilo nakon što su obilne kiše pogodile velika područja centralnog Japana.

Klizište se dogodilo na parkingu kod 5. stanice staze Fudžinomija, popularne početne tačke za planinare. Japanska meteorološka agencija saopštila je da je incidentu prethodila jaka kiša koja je padala tokom noći i ujutru u planinskim područjima prefekture Šizuoka. Obilne padavine su takođe zatvorile liniju Fudži Subaru, jedan od glavnih pristupnih puteva planini.

Posljedice oluja u regionu

Prijavljeno je još nekoliko incidenata u blizini planine Fudži. Policija prefekture Šizuoka prijavila je poseban slučaj u kojem su dva planinara pronađena bez svijesti na stazama rano jutros, ali ne povezuju incident sa klizištem. Sinoć je takođe došlo do klizišta u gradu Kavanehon, u kojem je poginuo jedan radnik.

Jučerašnja oluja sa kišom uveče pogodila je i susjedne prefekture Aiči i Gifu, gdje je u poplavama povređeno 41 ljudi, javila je novinska agencija Kjodo. U Nagoji, glavnom gradu prefekture Aiči, pala je rekordna količina od 104,5 milimetara kiše za samo jedan sat. Javni emiter NHK izvestio je da je jaka kiša izazvala poremećaje u saobraćaju i velike gužve na gradskim stanicama.

Japanska meteorološka agencija najavljuje da se očekuju obilne kiše koje će nastaviti da padaju u području od sjeveroistoka do zapada Japana do danas popodne.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Japan

odron

klizište

Poplave

Komentari (0)

Pročitajte više

Топлотни талас створио чудовишта у Јапану: Бубашвабе ушле у домове, искорјењивање немогуће

Zanimljivosti

Toplotni talas stvorio čudovišta u Japanu: Bubašvabe ušle u domove, iskorjenjivanje nemoguće

2 d

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Japan: Tlo se zatreslo kod Honšua

1 sedm

0
Земљотрес магнитуде шест степени погодио Јапан

Svijet

Zemljotres magnitude šest stepeni pogodio Japan

2 sedm

0
Да ли бисте отишли из престонице за 16.000 евра? Држава нуди новац онима који се преселе

Zanimljivosti

Da li biste otišli iz prestonice za 16.000 evra? Država nudi novac onima koji se presele

2 sedm

0

Više iz rubrike

Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.

Svijet

Od ebole preminulo 3.267 ljudi

2 h

0
Гради се зид дрвећа од 8.000 километара: Раздвојиће континент и бити на граници са једном од највећих пустиња свијета

Svijet

Gradi se zid drveća od 8.000 kilometara: Razdvojiće kontinent i biti na granici sa jednom od najvećih pustinja svijeta

2 h

0
Кенгур је род торбара из породице кенгура и валабија

Svijet

Nestao kengur u Njemačkoj

2 h

0
Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.

Svijet

Rajaner izgubio tri miliona funti zbog prekida letova

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

39

Oglasila se bivša supruga Dženana Lončarevića: "Sad je moj red"

15

34

Presreli ga i izrešetali: Pala konačna presuda ubicama mladog vaterpoliste

15

27

Bitno: Identitet, reakcije i otvorena pitanja o liječenju Ratka Mladića

15

23

Oglasio se Kremlj: Poznato o čemu su Putin i Tramp razgovarali

15

21

Minić se rukovao sa Blanušom: I onda nama stranci pričaju o demokratiji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima