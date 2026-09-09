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Rajaner izgubio tri miliona funti zbog prekida letova

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09.09.2026 13:08

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Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.
Foto: Wayne Jackson/Pexels

Kompanija "Rajaner" otkazala je 260 letova, što je dovelo do trenutnog gubitka od 2,5 do tri miliona funti /3,38 miliona do 4,06 miliona dolara/, izjavio je Rojtersu izvršni direktor te kompanije Majkl O`Liri.

"Vjerovatno govorimo o gubitku od oko pet, šest miliona ili tako nešto", rekao je O`Liri.

On je dodao da se očekuje da će danas biti otkazano još 30 letova jer su posade "na pogrešnim mjestima i rade u pogrešno radno vrijeme".

Veliki kvar u kontroli leta poremetio je vazdušni saobraćaj na aerodromima u zemlji.

Veb-sajt za praćenje letova "Flajtradar 24" saopštio je da je 1.300 letova juče otkazano u Velikoj Britaniji nakon što se kompaniji NATS dogodio sistemski problem, prenosi Srna.

NATS pruža usluge kontrole vazdušnog saobraćaja na 15 aerodroma u Velikoj Britaniji.

Desetine hiljada putnika bilo je zahvaćeno ovim haosom, koji se nastavio u manjoj mjeri i danas, a očekuju se otkazivanja i kašnjenja dok se avio-kompanije nose sa posljedicama na aerodromima, uključujući "Hitrou", "Getvik", "Mančester" i "Stansted".

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avion

Rajaner

otkazani letovi

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