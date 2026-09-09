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Kako je propao pokušaj proboja Ukrajinaca iz obruča kod Harkova

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09.09.2026 11:40

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Како је пропао покушај пробоја Украјинаца из обруча код Харкова
Foto: screenshot / Tass

Borci grupe „Sjever“ Oružanih snaga Ruske Federacije nastavljaju da eliminišu ukrajinske vojnike opkoljene na sjeveru Harkovske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Izviđačke bespilotne letjelice pronašle su položaje neprijatelja i omogućile udarnim dronovima i artiljeriji da neutrališu pripadnike Oružanih snaga Ukrajine (OSU), navedeno je u saopštenju, prenosi RIA Novosti.

Oko 2.000 ukrajinskih vojnika našlo se u okruženju na sjeveru Harkovske oblasti, kako je 1. septembra objavio lično ruski predsjednik Vladimir Putin. Prema njegovim riječima, ovaj „kazan“ je veličine oko 460 kvadratnih kilometara i u njemu se nalazi 27 naseljenih mjesta.

Jedan broj pripadnika 22. odvojene mehanizovane brigade OSU pokušao je u srijedu proboj iz okruženja kod naselja Dolžanka, javila je RIA Novosti pozivajući se na vojne izvore.

„Osujećen je pokušaj četiri borbene grupe 22. odvojene mehanizovane brigade OSU da probiju obruč iznutra kod Dolžanke. Tokom sveobuhvatne vatrene borbe, uništeno je više od polovine neprijateljske žive sile, a preostali su se vratili na prvobitne položaje“, naveo je sagovornik agencije.

Za to vrijeme, ruska vojska napreduje na istočnom dijelu obruča, uprkos pokušajima OSU da to zaustavi upotrebom FPV dronova.

Rusko Ministarstvo odbrane je 3. septembra saopštilo da su jedinice grupe „Sjever“ preuzele kontrolu nad selima Vasiljevka, Blagovatnoje i Dolžanka u Harkovskoj oblasti.

Eliminacija ovog obruča omogućiće ruskoj vojsci da pomjeri liniju kontakta najmanje 20 kilometara od Belgorodske oblasti i time stvori „tampon zonu“ radi zaštite ruskog civilnog stanovništva od napada OSU artiljerijom i dronovima, prenosi RT Balkna.

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Harkov

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