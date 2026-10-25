Minić čestitao Studentskoj listi: Snažna i stabilna Srbija oslonac je Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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Čestitam narodu Srbije na demokratskim izborima i Studentskoj listi pobjedu. Želim im uspjeh u preuzimanju odgovornosti za budućnost Srbije, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
"Snažna i stabilna Srbija oslonac je Republici Srpskoj i važan činilac mira i napretka cijelog regiona", naveo je Minić.
Čestitam narodu Srbije na demokratskim izborima i Studentskoj listi pobjedu. Želim im uspjeh u preuzimanju odgovornosti za budućnost Srbije.
Snažna i stabilna Srbija oslonac je Republici Srpskoj i važan činilac mira i napretka cijelog regiona.— Savo Minić (@minic_savo) October 25, 2026
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