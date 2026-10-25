Minić čestitao Studentskoj listi: Snažna i stabilna Srbija oslonac je Srpskoj

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Čestitam narodu Srbije na demokratskim izborima i Studentskoj listi pobjedu. Želim im uspjeh u preuzimanju odgovornosti za budućnost Srbije, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Snažna i stabilna Srbija oslonac je Republici Srpskoj i važan činilac mira i napretka cijelog regiona", naveo je Minić. Čestitam narodu Srbije na demokratskim izborima i Studentskoj listi pobjedu. Želim im uspjeh u preuzimanju odgovornosti za budućnost Srbije. Snažna i stabilna Srbija oslonac je Republici Srpskoj i važan činilac mira i napretka cijelog regiona. — Savo Minić (@minic_savo) October 25, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.