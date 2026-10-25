Logo

Minić čestitao Studentskoj listi: Snažna i stabilna Srbija oslonac je Srpskoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.10.2026 23:04

Komentari:

0
предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Čestitam narodu Srbije na demokratskim izborima i Studentskoj listi pobjedu. Želim im uspjeh u preuzimanju odgovornosti za budućnost Srbije, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Snažna i stabilna Srbija oslonac je Republici Srpskoj i važan činilac mira i napretka cijelog regiona", naveo je Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Studentska lista

Izbori u Srbiji

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Čestitam Studentskoj listi, Srpska i Srbija nastavljaju dalje zajedno

43 min

2
Парламентарни избори у Србији.

Republika Srpska

RIK objavio prve preliminarne rezultate izbora u Srbiji

2 h

3
Велики предизборни скуп листе "Александар Вучић - Уједињена Србија у Нишу, присуствује предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Republika Srpska

Dodik: Očekujem da će Vučić dobiti potvrdu kod naroda

2 h

2
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić odao priznanje lovcima iz Ribnika: "Veliko srce i hrabrost"

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

04

Minić čestitao Studentskoj listi: Snažna i stabilna Srbija oslonac je Srpskoj

22

42

Dodik: Čestitam Studentskoj listi, Srpska i Srbija nastavljaju dalje zajedno

22

30

Koliko će mandata imati Studentska lista u Skupštini Srbije?

22

29

Dačić priznao izborni poraz: Izgubili smo bitku, ali naša borba se nastavlja

22

19

SPS prvi put u istoriji ispod cenzusa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima