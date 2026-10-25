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RIK objavio prve preliminarne rezultate izbora u Srbiji

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25.10.2026 21:23

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Парламентарни избори у Србији.
Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Republička izborna komisija Srbije objavila je prve preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora.

Kako se navodi u objavi RIK-a, lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija je osvojila 17,431 odnosno 54,21, dok je Studentska lista Studenti pobeđuju na 36.85 odnosno 11.848. glasova.

Izborna lista Ivica Dačić - faktor stabilnosti! (Socijalistička partija Srbije, „Jedinstvena Srbija”, Socijaldemokratska partija Srbije, „Zeleni Srbije”), su na 3,7 odsto ili 1.190 glasova.

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Izbori 2026

Izbori u Srbiji

Izbori u Srbiji 2026

Srbija

Komentari (3)

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