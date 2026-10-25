RIK objavio prve preliminarne rezultate izbora u Srbiji

Autor:ATV redakcija
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Republička izborna komisija Srbije objavila je prve preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora.
Kako se navodi u objavi RIK-a, lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija je osvojila 17,431 odnosno 54,21, dok je Studentska lista Studenti pobeđuju na 36.85 odnosno 11.848. glasova.
Izborna lista Ivica Dačić - faktor stabilnosti! (Socijalistička partija Srbije, „Jedinstvena Srbija”, Socijaldemokratska partija Srbije, „Zeleni Srbije”), su na 3,7 odsto ili 1.190 glasova.
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