RIK objavio prve preliminarne rezultate izbora u Srbiji

Kako se navodi u objavi RIK-a, lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija je osvojila 17,431 odnosno 54,21, dok je Studentska lista Studenti pobeđuju na 36.85 odnosno 11.848. glasova.

Izborna lista Ivica Dačić - faktor stabilnosti! (Socijalistička partija Srbije, „Jedinstvena Srbija”, Socijaldemokratska partija Srbije, „Zeleni Srbije”), su na 3,7 odsto ili 1.190 glasova.