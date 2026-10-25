Logo

Partija protiv Crvene zvezde putokaz za košarkaše Igokee

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.10.2026 21:50

Komentari:

0
Утакмица Игокее против Црвене звезде
Foto: Printscreen

Utakmice protiv Crvene zvezde i Parme su pravi putokaz za košarkaše Igokee ove sezone. Sjajan meč odigrali su izabranici Nenada Stefanovića protiv evroligaša, na kraju imali i napad za pobjedu, ali je Zvezda ipak trijumfalno napustila Laktaše.

Igosi su nakon prvih 20 minuta imali čak 17 poena prednosti, Zvezda se velikom serijom na početku treće četvrtine vratila u život, da bi se do kraja vodila velika borba za svaki poen. Lazar Stefanović sa 18 predvodio je Igokeu, dok je ključne poene za Beograđane postigao Čima Moneke.

"Odbrana je bila užasna u prvom poluvremenu, nismo imali energije. Svaka utakmica je važna, svaka pobjeda, Nekad nemate energije, morate da je pronađete, a mi smo u tome uspjeli danas. Srećan sam zbog pobjede", rekao je Čima Moneke, KK Crvena zvezda.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Tajson Karter sa 18 poena. Beograđani igraju u surovom ritmu, već naredne sedmice očekuje ih novo duplo kolo u najelitnijem evropskom takmičenju.

"Nije lako igrati u ovakvom ritmu. Tražimo svJeže igrače i ne odlučujemo o timu u odnosu na to koje je takmičenje. Vajler-Beb i Nvora su imali male probleme, ostavili smo ih kod kuće. Posebno cijenim napore Monekea, koji se mučio sa skočnim zglobom, i Davida Kremera, koji je bio bolestan - uložili su napor da pomognu timu. To pokazuje karakter, nezavisno od ishoda”, rekao je Ibon Navaro, trener KK Crvena zvezda.

Zvezda je u utorak domaćin Makabiju od 20 časova, dok će Igokea u istom terminu dočekati Slaviju iz Praga u okviru trećeg kola FIBA Lige šampiona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Igokea

KK Crvena zvezda

košarka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Преокрет пред састанак НБА Европе и Евролиге!

Košarka

Preokret pred sastanak NBA Evrope i Evrolige!

7 h

0
Игокеа

Košarka

Igokea poražena od Crvene zvezde

1 d

0
Јевгениј Пашутин

Košarka

Jevgenij Pašutin za ATV: "Ruska košarka ima budućnost, nova generacija dolazi"

1 d

0
Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић, лијево, окреће се према навијачима након што је постигао кош, док кошаркаш Голден Стејт вориорса Дрејмонд Грин држи лопту током првог полувремена НБА утакмице одигране у сриједу, 21. октобра 2026. године, у Лос Анђелесу.

Košarka

"Ne, ovo nije moguće": Svi u čudu zbog poteza Luke Dončića

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

04

Minić čestitao Studentskoj listi: Snažna i stabilna Srbija oslonac je Srpskoj

22

42

Dodik: Čestitam Studentskoj listi, Srpska i Srbija nastavljaju dalje zajedno

22

30

Koliko će mandata imati Studentska lista u Skupštini Srbije?

22

29

Dačić priznao izborni poraz: Izgubili smo bitku, ali naša borba se nastavlja

22

19

SPS prvi put u istoriji ispod cenzusa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima