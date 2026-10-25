Partija protiv Crvene zvezde putokaz za košarkaše Igokee

Utakmice protiv Crvene zvezde i Parme su pravi putokaz za košarkaše Igokee ove sezone. Sjajan meč odigrali su izabranici Nenada Stefanovića protiv evroligaša, na kraju imali i napad za pobjedu, ali je Zvezda ipak trijumfalno napustila Laktaše.

Igosi su nakon prvih 20 minuta imali čak 17 poena prednosti, Zvezda se velikom serijom na početku treće četvrtine vratila u život, da bi se do kraja vodila velika borba za svaki poen. Lazar Stefanović sa 18 predvodio je Igokeu, dok je ključne poene za Beograđane postigao Čima Moneke.

"Odbrana je bila užasna u prvom poluvremenu, nismo imali energije. Svaka utakmica je važna, svaka pobjeda, Nekad nemate energije, morate da je pronađete, a mi smo u tome uspjeli danas. Srećan sam zbog pobjede", rekao je Čima Moneke, KK Crvena zvezda.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Tajson Karter sa 18 poena. Beograđani igraju u surovom ritmu, već naredne sedmice očekuje ih novo duplo kolo u najelitnijem evropskom takmičenju.

"Nije lako igrati u ovakvom ritmu. Tražimo svJeže igrače i ne odlučujemo o timu u odnosu na to koje je takmičenje. Vajler-Beb i Nvora su imali male probleme, ostavili smo ih kod kuće. Posebno cijenim napore Monekea, koji se mučio sa skočnim zglobom, i Davida Kremera, koji je bio bolestan - uložili su napor da pomognu timu. To pokazuje karakter, nezavisno od ishoda”, rekao je Ibon Navaro, trener KK Crvena zvezda.

Zvezda je u utorak domaćin Makabiju od 20 časova, dok će Igokea u istom terminu dočekati Slaviju iz Praga u okviru trećeg kola FIBA Lige šampiona.