SPS prvi put u istoriji ispod cenzusa

Socijalistička partija Srbije (SPS) mogla bi prvi put u svojoj istoriji ostati bez poslanika u Narodnoj skupštini Srbije.

Prema prvim projekcijama izbornih rezultata, lista koju predvodi SPS i njen lider Ivica Dačić nije uspjela da pređe izborni cenzus, što je istorijski neuspjeh stranke osnovane 1990. godine.

SPS je čak i na parlamentarnim izborima 2000. godine, nakon poraza Slobodana Miloševića, osvojio 37 poslaničkih mandata.

Jedna od najtežih izbornih godina za socijaliste bila je 2007, kada su osvojili svega 16 mandata.

Već sljedeće godine popravili su rezultat i u koaliciji osvojili 20 poslaničkih mjesta. U narednim izbornim ciklusima uslijedio je oporavak stranke, pa je koalicija okupljena oko SPS-a 2012. i 2014. godine osvajala po 44 mandata.

Na parlamentarnim izborima 2022. godine lista koju je predvodio Ivica Dačić osvojila je 31 mandat, ali je već na sljedećim izborima, održanim u decembru 2023. godine, taj broj pao na 18.

Ukoliko se prve projekcije potvrde, SPS će nakon više od tri i po decenije neprekidnog parlamentarnog prisustva ostati bez predstavnika u Narodnoj skupštini.

To bi ujedno bio i najteži izborni poraz Ivice Dačića otkako je 2006. godine preuzeo rukovodstvo stranke od Slobodana Miloševića, koji je preminuo u martu iste godine.