Vučić: Jasno je da smo mi ove izbore izgubili

Jasno je da je Ujedinjena Srbija izgubila, a Studentska lista pobijedila, rekao je Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare.

"Na osnovu uzorka je jasno da smo ove izbore izgubili, pobijedila je studentsko/blokaderska lista. Niko drugi nije ušao u Skupštinu osim manjina", rekao je Vučić.

On poručuje da će njegova lista u Skupštini imati oko 105 poslanika.

Pošto su govorili da će neko da bježi, da će da pakuju kofere, lagali su sve što su govorili. Lagali su i za zvučni top, Sarajevo safari, lagali su za sve. Imaćemo preko 100 poslanika i borićemo se, pokazaćemo im šta je opozicija. Ponosan sam na sve ono što smo uradili, od nas će sad otići neki biznismeni i moguli, ali naša struktura je čvrsta. Na opoziciju smo naučili, većina nas je više vremena provela u opoziciji nego na vlasti", rekao je Vučić.

On poručuje da su ovi izbori bili verifikacija revolucije koju su sproveli uz podršku različitih zemalja i duboke američke države koja je protiv predsjednika Donalda Trampa.

"Za razliku od njih koji nijednom u 14 godina nisu uspjeli da čestitaju, ja im čestitam. Nagledao sam se ovoga i 2000. godine. Nisam vas lagao ni u kampanji, neće proći mart ili april, imaćete uvedene sankcije Rusiji. Oni su samo izvođači radova. Čestitam Nataši Kandić, njena politika je pobijedila. Sve najbolje im želim", rekao je Vučić.

"Mogu da naprave skupštinu za 10-15 dana, da formiraju Vladu. Sigurno će to biti ekspertska vlada od zla oca i još gore majke. Nismo htjeli da govorimo neke stvari, vidjećete, njima su u vrhu liste ljudi koji su provodili godine u ludnici. Sad će ljudi da vide sve. Nikada iz Srbije neću. Pobijediću ih mnogo brže nego što misle".

Vučić je najavio i da će građani svjedočiti kroz šest mjeseci uvođenju sankcija Rusiji.

"Nije mi drago, ne zbog mene. Nije mi drago zbog zemlje. Znam ih kao zlu paru, bolje nego bilo ko. To što se vesele još mjesec dana, vidjećete za šest mjeseci kako niko neće da bude veseo. I kada se ono što sam govorio krene da se ispunjava".