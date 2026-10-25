Poznato kada se obraća Aleksandar Vučić

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić obratiće se uskoro javnosti, potvrđeno je iz SNS-a.
Kako je navela Ana Brnabić iz štaba SNS, Vučić će se obratiti u 21:30.
Podsjećamo, RIK je najavio da će u 21:15 objaviti prve preliminarne rezultate.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
04
22
42
22
30
22
29
22
19
Trenutno na programu