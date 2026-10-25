Poznato kada se obraća Aleksandar Vučić

Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić obratiće se uskoro javnosti, potvrđeno je iz SNS-a.

Kako je navela Ana Brnabić iz štaba SNS, Vučić će se obratiti u 21:30.

Podsjećamo, RIK je najavio da će u 21:15 objaviti prve preliminarne rezultate.