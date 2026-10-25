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Poznato kada se obraća Aleksandar Vučić

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25.10.2026 21:15

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Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија"
Foto: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić obratiće se uskoro javnosti, potvrđeno je iz SNS-a.

Kako je navela Ana Brnabić iz štaba SNS, Vučić će se obratiti u 21:30.

Podsjećamo, RIK je najavio da će u 21:15 objaviti prve preliminarne rezultate.

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Aleksandar Vučić

SNS

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