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Vučić i Dodik stigli u sjedište SNS-a na Novom Beogradu

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25.10.2026 20:17

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Вучић и Додик стигли у сједиште СНС-а на Новом Београду
Foto: Srna

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigli su večeras u sjedište SNS-a na Novom Beogradu.

Vučić je ranije rekao da će se iz sjedišta stranke obratiti sa preliminarnim rezultatima izbora.

U sjedištu SNS-a nalazi se najmanje 40 novinarskih ekipa iz zemlje i inostranstva, a iskazana je nikada veća zainteresovanost za današnje izbore.

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Izbori u Srbiji

Izbori u Srbiji 2026

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Komentari (1)

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