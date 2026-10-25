Vučić i Dodik stigli u sjedište SNS-a na Novom Beogradu

Autor:ATV redakcija
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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigli su večeras u sjedište SNS-a na Novom Beogradu.
Vučić je ranije rekao da će se iz sjedišta stranke obratiti sa preliminarnim rezultatima izbora.
U sjedištu SNS-a nalazi se najmanje 40 novinarskih ekipa iz zemlje i inostranstva, a iskazana je nikada veća zainteresovanost za današnje izbore.
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