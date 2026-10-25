Vučić i Dodik stigli u sjedište SNS-a na Novom Beogradu

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigli su večeras u sjedište SNS-a na Novom Beogradu.

Vučić je ranije rekao da će se iz sjedišta stranke obratiti sa preliminarnim rezultatima izbora.

U sjedištu SNS-a nalazi se najmanje 40 novinarskih ekipa iz zemlje i inostranstva, a iskazana je nikada veća zainteresovanost za današnje izbore.