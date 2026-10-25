Čekaju se rezultati: Zatvorena biračka mjesta u Srbiji

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Srbiji su večeras u 20 časova završeni vanredni parlamentarni izbori, na kojima su građani birali 250 poslanika novog saziva Skupštine Srbije.
Biračka mjesta bila su otvorena od 7 do 20 časova, a ko se zatekne na biračkom mestu ili neposredno ispred njega poslije tog vremena biće mu omogućeno da glasa.
Prema podacima RIK-a, izlaznost do 18 časova bila je 64,89 odsto.
Srbija
RIK: Evo koliko građana je glasalo do 18 časova
Izborna tišina trajala je do zatvaranja biračkih mesta u 20 časova.
Pravo glasa imalo je 6.451.292 upisanih birača koji su mogli da glasaju na 8.392 biračkih mjesta, od kojih su 93 u inostranstvu.
Na izborima je učestvovalo 18 izbornih lista na kojima je predloženo ukupno 2.418 kandidata, a od toga devet lista ima položaj liste nacionalne manjine.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
28
20
21
20
17
20
14
20
06
Trenutno na programu