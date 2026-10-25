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Čekaju se rezultati: Zatvorena biračka mjesta u Srbiji

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25.10.2026 20:14

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Гласачка кутија за избор народних посланика на парламентарним изборима у Србији, 25.10.2026. године.
Foto: TANJUG/ Ministarstvo privrede/ bg

U Srbiji su večeras u 20 časova završeni vanredni parlamentarni izbori, na kojima su građani birali 250 poslanika novog saziva Skupštine Srbije.

Biračka mjesta bila su otvorena od 7 do 20 časova, a ko se zatekne na biračkom mestu ili neposredno ispred njega poslije tog vremena biće mu omogućeno da glasa.

Prema podacima RIK-a, izlaznost do 18 časova bila je 64,89 odsto.

Избори у Србији-гласање

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RIK: Evo koliko građana je glasalo do 18 časova

Izborna tišina trajala je do zatvaranja biračkih mesta u 20 časova.

Pravo glasa imalo je 6.451.292 upisanih birača koji su mogli da glasaju na 8.392 biračkih mjesta, od kojih su 93 u inostranstvu.

Na izborima je učestvovalo 18 izbornih lista na kojima je predloženo ukupno 2.418 kandidata, a od toga devet lista ima položaj liste nacionalne manjine.

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Izbori u Srbiji 2026

Vanredni izbori u Srbiji

Srbija

vanredni izbori

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