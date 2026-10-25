Autor:ATV redakcija
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Težak udes desio se tokom noći između subote i nedelje na magistralnom putu B1 (Linzer Štrase) u gradu Velsu kada je poginuo 39-godišnji muškarac iz okruga Griskirhen.
Kako mediji prenose, 39-godišnji vozač iz okruga Griskirhen noćas, oko 2 časa kretao se kolovoznom trakom za izlazak iz grada na putu B1, ali u suprotnom smjeru od dozvoljenog.
Kod Ulice Linzer Štrase frontalno se sudario sa automobilom kojim je upravljao 22-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine iz okruga Linc-Land.
Vozač (44) iz okruga Vels-Land, koji se kretao iza njih, nije uspio da ukoči na vrijeme. Nekoliko trenutaka kasnije udario je u oba vozila koja su već učestvovala u nesreći.
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Mediji prenose da je 39-godišnjak zadobio fatalne povrede i spasioci mu nisu mogli pomoći. Državljanin BiH teško je povrijeđen i nakon hitnog zbrinjavanja prevezen u bolnicu. Treći učesnik, 44-godišnjak iz Velsa, prošao je sa lakšim povredama, pišu Nezavisne novine.
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