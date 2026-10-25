Pet članova posade je povrijeđeno kada je teretni brod izgubio kontrolu po olujnom vremenu kod holandskog ostrva Shirmonikog, javila je holandska novinska agencija ANP.

Pet članova posade je povrijeđeno kada je teretni brod izgubio kontrolu po olujnom vremenu kod holandskog ostrva Shirmonikog, javila je holandska novinska agencija ANP.

Agencija navodi da su povrede nastale kada je pukao sidreni lanac broda.

Dva povrijeđena člana posade su helikopterom prebačena u Univerzitetski medicinski centar u Groningenu na liječenje.

Nemenovani portparol holandske službe spasavanja na moru KNRM rekao je da još uvijek nema detalja o prirodi povreda.

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Holandskim spasilačkim timovima pomagala su dva čamca za spasavanje iz Njemačke.

Brod pod portugalskom zastavom, na kojem je bilo 25 članova posade, nalazio se u određenom sidrištu gd‌je brodovi mogu da čekaju.

Portparol holandske obalske straže rekao je da je teški brod prevozio teret koji je uključivao lopatice vjetroturbina, prenosi Srna.