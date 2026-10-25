Umro je Darko Božović

Darko Božović, bivši golman Partizana, Bežanije, Slobode iz Užica, Voždovca i još nekolicine klubova preminuo je u 48. godini, posle duge i teške bolesti, sa kojom je vodio bitku.

Božović, rođen u Podgorici, najveći dio svoje karijere posvetio je igranju za srpske klubove. Nastupao je za Teleoptik, Srem iz Jakova, Mladenovac, zaječarski Timok, Srem iz Sremske Mitrovice, Bežaniju, Partizan i užičku Slobodu, prije nego što je prešao u inostranstvo.

Poznat kao Mačak, bio je na golu crno-bijelih između 2007. i 2010. godine, osvojivši tri titule prvaka Srbije i dva Kupa sa ekipom iz Humske. Takođe, odigrao je dva meča za reprezentaciju Crne Gore.

Nakon igračke karijere je postao i trener, a za tešku bolest saznao je dok je predvodio Železničar iz Pančeva.

U prvi mah, nije se mnogo znalo o Božovićevoj situaciji, koji sve želio da sakrije od javnosti. Ipak, kada se saznalo, veliki broj prijatelja i bivših saigrača je odlučilo da pomogne Darku. Lečenje u Turskoj je na početku dalo efekta, ali je Božović, nažalost, preminuo.

Iza sebe je ostavio suprugu Martinu i dvoje djece.

(Blic)