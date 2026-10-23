Bart Majers "propričao" srpski: Hvala na podršci, trudim se da dam sve od sebe za tim

Fudbalski klub Borac, dan nakon velike pobjede nad KuPS-om objavio je i jedan video sa istočne tribine Gradskog stadiona.

Na “istoku” već duže stoji zastava sa likom Barta Majersa i aluzijom na lik “Profesora” iz čuvene serije “Kuća od papira”.

Na pitanje upućeno autorima zastave zbog čega su se odlučili za Barta Majersa jedan od Borčevih pristalica odgovara:

“Zato što je najbolji defanzivac kojeg sam ikada gledao na Gradskom”, glasio je odgovor

Uz video napisana je poruka Bartu Majersu sa pitanjem šta misli o ovom navijačkom gestu i molbom da odgovor napiše na srpskom jeziku.

Nije trebalo dugo čekati.

“Hvala na podršci, samo se trudim da dam sve od sebe za tim.” napisao je Majers u komentaru na video.

Profesorski na terenu, ali i van njega.