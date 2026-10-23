Bart Majers "propričao" srpski: Hvala na podršci, trudim se da dam sve od sebe za tim

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Fudbalski klub Borac, dan nakon velike pobjede nad KuPS-om objavio je i jedan video sa istočne tribine Gradskog stadiona.
Na “istoku” već duže stoji zastava sa likom Barta Majersa i aluzijom na lik “Profesora” iz čuvene serije “Kuća od papira”.
Na pitanje upućeno autorima zastave zbog čega su se odlučili za Barta Majersa jedan od Borčevih pristalica odgovara:
“Zato što je najbolji defanzivac kojeg sam ikada gledao na Gradskom”, glasio je odgovor
Uz video napisana je poruka Bartu Majersu sa pitanjem šta misli o ovom navijačkom gestu i molbom da odgovor napiše na srpskom jeziku.
Nije trebalo dugo čekati.
“Hvala na podršci, samo se trudim da dam sve od sebe za tim.” napisao je Majers u komentaru na video.
Profesorski na terenu, ali i van njega.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Fudbal
1 h0
Fudbal
11 h0
Fudbal
14 h0
Fudbal
22 h1
Najnovije
Najčitanije
21
34
21
30
21
21
21
20
21
16
Trenutno na programu