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Fudbalska euforija u Banjaluci: Borac napravio prvi korak ka proljeću u Evropi

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23.10.2026 19:49

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Фудбалери Борца
Foto: ATV

Banjaluku trese fudbalska euforija. Grafit sa jasnom porukom osvanuo je jutros u centru grada, ali ima vremena za priču o gostovanju „La Dee“ iz Bergama na Gradskom stadionu.

„Crveno-plavi“ idu korak po korak, pobjedom protiv finskog šampiona napravili su prvi ka evropskom proljeću.

Doprinos Stefana Savića za Borac je nemjerljiv. Strijelac prvog gola protiv KuPS-a od sinoć je prvi igrač sa 30 evropskih utakmica u „crveno-plavom“ dresu. Mrežu Finaca zatresao je i Matej Deket u drugom poluvremenu, a Borčev biser je sa tek napunjenih 17 godina drugi najmlađi strijelac u istoriji Lige konferencija.

Sigurno, dominantno i sa jasnim planom odigrali su fudbaleri Borca, a zadovoljan partijom svojih izabranika bio je i šef struke banjalučkog kluba. Banjalučani su tokom svih 90 minuta držali sve konce u svojim rukama. Finci se nisu previše pitali.

Naredni izazov za fudbalere Borca je već u nedjelju od 17:30 kada na Gradskom stadionu gostuje dobojska Sloga u okviru 11. kola Premijer lige BiH. Sljedeći evropski ispit je petog novembra u gostima kod švedskog Mjalbija.

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Tagovi :

fudbaleri Borca

FK Borac

Liga Konferencija

Gradski stadion

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