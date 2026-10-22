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Slavlje u Banjaluci: Borac srušio finski KuPS

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22.10.2026 22:54

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Славље у Бањалуци: Борац срушио фински КуПС
Foto: FK Borac

Fudbaleri Borca ostvarili su veliku pobjedu na Gradskom stadionu u Banjaluci, gdje su u okviru drugog kola grupne faze Lige konferencija savladali finski KuPS rezultatom 2:0.

Od samog početka utakmice domaći su krenuli sa totalnom ofanzivom. Već u 8. minutu viđen je veliki pritisak kada je Jojić snažno šutirao, ali je golman gostiju Krajdl spasao svoj tim. Samo pet minuta kasnije, u 13. minutu, Juričić se našao u velikoj prilici, no Krajdl je ponovo bio na visini zadatka. Novi opasan napad Borca u 24. minutu završen je sjajnim udarcem Erere, ali je čuvar mreže KuPS-a izbio loptu u korner.

Inicijativa se isplatila u 29. minutu nakon slobodnog udarca, Savić je uputio udarac sa 20 metara, lopta je zakačila jednog od odbrambenih igrača gostiju, prevarila golmana i završila u mreži za zasluženo vođstvo Borca od 1:0. Sa tim rezultatom otišlo se na odmor nakon dvije minute sudijske nadoknade.

Drugo poluvrijeme nije moglo bolje početi za Banjalučane. U 50. minutu viđena je prava majstorija: Juričić se sjajno oslobodio čuvara na centru terena i poslao idealan pas za Deketa, koji prevari svog čuvara i golmana KuPS-a te pogađa za velikih 2:0 i erupciju oduševljenja na tribinama.

Do kraja susreta Borac je pametno kontrolisao igru. U 65. minutu Roguljić je sjajno šutirao sa 20 metara, Krajdl je kratko odbio loptu, a Čavić za malo ostao kratak da je sprovede u mrežu. Do kraja meča Borac je sačuvao prednost i obezbijedio važna tri boda na evropskoj sceni.

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FK Borac

Banjaluka

Liga Konferencija

KuPS

Republika Srpska

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