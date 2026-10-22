Slavlje u Banjaluci: Borac srušio finski KuPS

Od samog početka utakmice domaći su krenuli sa totalnom ofanzivom. Već u 8. minutu viđen je veliki pritisak kada je Jojić snažno šutirao, ali je golman gostiju Krajdl spasao svoj tim. Samo pet minuta kasnije, u 13. minutu, Juričić se našao u velikoj prilici, no Krajdl je ponovo bio na visini zadatka. Novi opasan napad Borca u 24. minutu završen je sjajnim udarcem Erere, ali je čuvar mreže KuPS-a izbio loptu u korner.

Inicijativa se isplatila u 29. minutu nakon slobodnog udarca, Savić je uputio udarac sa 20 metara, lopta je zakačila jednog od odbrambenih igrača gostiju, prevarila golmana i završila u mreži za zasluženo vođstvo Borca od 1:0. Sa tim rezultatom otišlo se na odmor nakon dvije minute sudijske nadoknade.

Drugo poluvrijeme nije moglo bolje početi za Banjalučane. U 50. minutu viđena je prava majstorija: Juričić se sjajno oslobodio čuvara na centru terena i poslao idealan pas za Deketa, koji prevari svog čuvara i golmana KuPS-a te pogađa za velikih 2:0 i erupciju oduševljenja na tribinama.

Do kraja susreta Borac je pametno kontrolisao igru. U 65. minutu Roguljić je sjajno šutirao sa 20 metara, Krajdl je kratko odbio loptu, a Čavić za malo ostao kratak da je sprovede u mrežu. Do kraja meča Borac je sačuvao prednost i obezbijedio važna tri boda na evropskoj sceni.