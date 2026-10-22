Autor:ATV redakcija
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Žena S. R. uhapšen je zbog sumnje da je jutros na gradskoj pijaci u Herceg Novom nožem ubola muškarca u lijevu stranu grudnog koša, saopštila je Uprava policije Crne Gore.
Na teret joj se stavlja pokušaj ubistva.
Iz policije su naveli da je povrijeđeni muškarac došao je u njihove prostorije i prijavio da ga je S. R. neposredno prije toga povrijedila nožem na gradskoj pijaci.
Policijski službenici odmah su postupili po prijavi, pronašli osumnjičenu i doveli je u policijske prostorije. Od nje su oduzeta dva noža-
Povrijeđenom muškarcu ukazana je medicinska pomoć u zdravstvenoj ustanovi.
Osumnjičena S. R. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti privedena nadležnom tužiocu na dalje postupanje, prenosi Srna.
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