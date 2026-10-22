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Krvava drama na pijaci: Izbola ga u grudi, a razlog je sve šokirao

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22.10.2026 22:57

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Жена у хаљини држи нож и цвијеће у руци
Foto: Pexel/Mozhgan Elahi

Žena S. R. uhapšen je zbog sumnje da je jutros na gradskoj pijaci u Herceg Novom nožem ubola muškarca u lijevu stranu grudnog koša, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Na teret joj se stavlja pokušaj ubistva.

Iz policije su naveli da je povrijeđeni muškarac došao je u njihove prostorije i prijavio da ga je S. R. neposredno prije toga povrijedila nožem na gradskoj pijaci.

Policijski službenici odmah su postupili po prijavi, pronašli osumnjičenu i doveli je u policijske prostorije. Od nje su oduzeta dva noža-

Povrijeđenom muškarcu ukazana je medicinska pomoć u zdravstvenoj ustanovi.

Osumnjičena S. R. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti privedena nadležnom tužiocu na dalje postupanje, prenosi Srna.

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Izboden muškarac

pokušaj ubistva

pijaca

napad nožem

Crna hronika

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