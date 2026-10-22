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Kamiondžija iz BiH sletio u jarak: Austrijski vatrogasci hvatali piliće po putu

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22.10.2026 22:58

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Kamion sa 1.400 pilića, za čijim volanom je bio državljanin Bosne i Hercegovine, sletio je u noći sa srijede na četvrtak, u jarak na austrijskom putu B154, pri čemu se prevrnula prikolica u kojoj se nalazilo 700 pilića.

Kako prenose mediji, 29-godišnji državljanin BiH, nastanjen u okrugu Braunau, kretao se noćas putem B154, od Mondzeštrase prema Štrasvalhenu. Negd‌je oko 2.45 ujutru, u blizini mjesta Cel am Mos, kamion je skrenuo sa puta udesno, iz još uvijek nepoznatih razloga.

Prikolica je počela da se okreće, prevrće i zaustavila se popriječivši put. Kamion je bio natovaren živim pilićima. Vatrogasne službe Cel am Mos i Haslau su reagovale na lice mjesta.

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"Kamion sa prikolicom koja je prevozila 1.400 živih pilića skrenuo je sa puta udesno, što je dovelo do prevrtanja dijela prikolice u kojem je bilo oko 700 pilića", saopštio je komandant stanice Štefan Buhner.

Kako su izvuki prikolicu?

Vatrogasne službe Gugenberg i Feklabruk su takođe pozvane u pomoć. Dok je vatrogasna služba Gugenberg pomogla u obezbjeđivanju prikolice i spasavanju pilića, vatrogasna služba Feklabruk stigla je sa kamionom sa dizalicom kako bi izvukla prikolicu.

Organizovan je dodatni kamion za prevoz spašenih životinja.

Više od 60 vatrogasaca bilo je na licu mjesta do ranih jutarnjih sati, pišu Nezavisne novine.

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Tagovi :

Vatrogasci

Austrija

Državljanin BiH

Pilići

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