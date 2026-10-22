Logo

Dodik: Nedopustivo uništavanje i pretvaranje obradivog zemljišta u solarne elektrane

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.10.2026 19:44

Komentari:

2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Plodno i obradivo zemljište je jedan od najvažnijih resursa Republike Srpske i nedopustivo je da lokalne zajednice ovlaštenja i prava koja su dobile koriste da se takvo zemljište uništava i izdaje za izgradnju solarnih elektrana, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Radi se o zloupotrebi koja odmah mora biti zaustavljena", ističe Dodik.

Očekuje da Vlada hitno reaguje i donese zakonske i podzakonske akte kako bi ova oblast bila detaljno regulisana.

"Takođe očekujem da budu preispitane sve ranije donesene odluke i da u svim slučajevima gdje bude utvrđeno nezakonito postupanje bude pokrenut postupak i da odgovorni budu sankcionisani. Plodno zemljište mora da bude vraćeno u stanje kako bi moglo da se koristi za poljoprivredu, a zapuštene i neplodne parcele mogu se izdavati za izgradnju solarnih elektrana", ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Solarna elektrana

prirodni resursi

Komentari (2)

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп говори у Ружичастој башти Бијеле куће током догађаја посвећеног припадницима хитних служби, у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Iran čini sve da izazove rast cijena goriva

2 h

0
На овом снимку из видео-материјала који је уступила телевизија WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је 30. марта 1996. године у Ноксвилу, у Тенесију, осуђена на смрт.

Svijet

Krista Pajk preživjela pogubljenje, sada hoda i govori: Ljekari strahuju od jednog

4 h

0
Хитна помоћ

Svijet

Procurile opasne hemikalije: 60 ljudi dobilo medicinsku pomoć

4 h

0
Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.

Svijet

Vens: Sporazuma nema zbog neslaganja Moskve i Kijeva oko određenih pitanja

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

09

UŽIVO: Bitno, 22.10.2026.

21

07

Počeo evropski okršaj u Banjaluci: Borac protiv finskog KuPS

20

58

Konferencijska liga: Zeljković i Lahti prate utakmicu na Gradskom stadionu u Banjaluci

20

54

Tijelo ne prestaje odmah da se mijenja nakon smrti: Ljekar otkrio šta se dešava

20

51

Dronovi pogodili tanker: Državljanin BiH preživio, hrvatski pomorac nestao

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima