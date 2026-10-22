Dodik: Nedopustivo uništavanje i pretvaranje obradivog zemljišta u solarne elektrane

Autor:ATV redakcija
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Plodno i obradivo zemljište je jedan od najvažnijih resursa Republike Srpske i nedopustivo je da lokalne zajednice ovlaštenja i prava koja su dobile koriste da se takvo zemljište uništava i izdaje za izgradnju solarnih elektrana, istakao je predsjednik Milorad Dodik.
"Radi se o zloupotrebi koja odmah mora biti zaustavljena", ističe Dodik.
Očekuje da Vlada hitno reaguje i donese zakonske i podzakonske akte kako bi ova oblast bila detaljno regulisana.
"Takođe očekujem da budu preispitane sve ranije donesene odluke i da u svim slučajevima gdje bude utvrđeno nezakonito postupanje bude pokrenut postupak i da odgovorni budu sankcionisani. Plodno zemljište mora da bude vraćeno u stanje kako bi moglo da se koristi za poljoprivredu, a zapuštene i neplodne parcele mogu se izdavati za izgradnju solarnih elektrana", ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Plodno i obradivo zemljište je jedan od najvažnijih resursa Republike Srpske i nedopustivo je da lokalne zajednice ovlaštenja i prava koja su dobile koriste da se takvo zemljište uništava i izdaje za izgradnju solarnih elektrana.
Radi se o zloupotrebi koja odmah mora biti zaustavljena.
Očekujem da Vlada hitno reaguje i donese zakonske i podzakonske akte kako bi ova oblast bila detaljno regulisana.
Takođe očekujem da budu preispitane sve ranije donesene odluke i da u svim slučajevima gdje bude utvrđeno nezakonito postupanje bude pokrenut postupak i da odgovorni budu sankcionisani.
Plodno zemljište mora da bude vraćeno u stanje kako bi moglo da se koristi za poljoprivredu, a zapuštene i neplodne parcele mogu se izdavati za izgradnju solarnih elektrana.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 22, 2026
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