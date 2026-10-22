Krista Pajk (50), koja je krajem septembra preživjela pokušaj izvršenja smrtne kazne smrtonosnom injekcijom u američkoj saveznoj državi Tenesi, napreduje u oporavku.

Prema riječima njenog advokata, sada može da hoda i izgovara cjelovite rečenice.

Ipak, dugoročne posljedice neuspjelog pogubljenja još nisu poznate, a ljekari nastavljaju da prate njeno kognitivno i psihološko stanje.

Pajkova je 30. septembra primila dvije doze pentobarbitala, dok su zvaničnici Tenesija pokušavali da izvrše smrtnu kaznu zbog ubistva njene školske drugarice Kolin Slemer 1995. godine. Međutim, uprkos primjenjenim dozama smrtonosnog sredstva, ona je nastavila da diše.

Nakon neuspjelog pokušaja pogubljenja hitno je prevezena u lokalnu bolnicu, gdje je bila bez svijesti i priključena na respirator. Zadobila je i teške povrede, uključujući opekotine na rukama.

Krista je u međuvremenu otpuštena iz bolnice i vraćena u ženski zatvor u kojem je provela prethodnih 30 godina. Prema riječima njenog advokata, njeno fizičko stanje znatno je bolje nego neposredno nakon neuspjelog pogubljenja.

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Ona sada može samostalnije da hoda, rekao je njen advokat za portal TMZ. Poboljšao se i njen govor, pa je u stanju da jasnije komunicira i formira cjelovite rečenice.

Ipak, još nije poznato u kojoj mjeri će neuspjelo pogubljenje dugoročno uticati na njeno zdravlje. Ljekari nastavljaju da procjenjuju njeno kognitivno i psihološko stanje, a advokat je upozorio da bi mogao proći još najmanje mjesec dana prije nego što posljedice budu jasnije.

Krista Pajk imala je samo 18 godina kada su ona i njen tadašnji dečko Tadaril Šip pretukli i ubili devetnaestogodišnju Kolin Slemer u kampu za obuku za posao.

Prema navodima tužilaštva, Pajkova je sumnjala da Slemerova pokušava da joj preotme dečka, zbog čega ju je namamila u šumovito područje. Tamo ju je, kako je navedeno tokom sudskog postupka, posjekla rezačem za karton, a zatim pretukla velikim komadom asfalta.

Šip je potom urezao pentagram na tijelu žrtve. U vrijeme zločina imao je 17 godina, a osuđen je na doživotnu kaznu zatvora, uz mogućnost uslovnog otpusta. Pajkova je bila jedina osoba osuđena na smrt zbog ovog ubistva.

Najmanje sedam pokušaja postavljanja igle tokom pogubljenja

Prema ranijim navodima njenih advokata iz sudskih dokumenata, medicinsko osoblje je tokom pokušaja pogubljenja koristilo najmanje sedam igala dok je pokušavalo da uspostavi intravenski pristup i primjeni dvije doze pentobarbitala u noći 30. septembra.

Advokati su opisali probleme koji su se pojavili tokom postupka. Naveli su da je i sama Pajkova u jednom trenutku pokušala da pomogne medicinskom timu tako što je pokazivala mjesta na kojima bi mogli da pokušaju da postave iglu.

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„U jednom trenutku, gospođa Pajk je sama ponudila smjernice o tome gdje bi tim za intravensku infuziju mogao da pokuša da uspostavi pristup; jedna igla je bila savijena pod uglom od 90 stepeni kada je izvađena“, naveli su njeni advokati u sudskim dokumentima.

Prema njihovim tvrdnjama, nakon što su joj ubrizgane dvije serije špriceva sa smrtonosnim sredstvom, Pajkova je tokom postupka plakala, jecala i glasno disala.

U jednom trenutku navodno je rekla: „Osećam se kao da će mi ruka pući“, dok je u drugom pitala: „Da li se ovo ovako dešava?“

Kada je nakon neuspjelog pogubljenja prevezena u bolnicu, obje ruke bile su joj otečene, sa opekotinama i plikovima. Njeni advokati tvrdili su da su povrede nastale usljed djelovanja lijeka koji je primijenjen tokom postupka, upoređujući njegovo dejstvo sa izbeljivačem ili sredstvom „Drano“, koje se koristi za odčepljivanje odvodnih cijevi.

Uprkos napretku u oporavku, dugoročne zdravstvene posljedice neuspjelog pogubljenja ostaju neizvjesne. Očekuje se da će naredne sedmice donijeti jasniju sliku o njenom zdravstvenom stanju, prenosi Telegraf.rs.