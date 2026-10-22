AMS izdao upozorenje vozačima: Oprez!

Autor:ATV redakcija
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Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je vozače na mokre i klizave kolovoze u većini krajeva zbog čega savjetuje opreznu i sporiju vožnju.
Upozorili su i na opasnost od odrona na dionicama u usjecima.
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Buknuo požar u sklopu Specijalne bolnice, ima mrtvih!
Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj.
(SRNA)
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