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AMS izdao upozorenje vozačima: Oprez!

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22.10.2026 17:47

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Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу
Foto: Pexel/ Erik Mclean

Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je vozače na mokre i klizave kolovoze u većini krajeva zbog čega savjetuje opreznu i sporiju vožnju.

Upozorili su i na opasnost od odrona na dionicama u usjecima.

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Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj.

(SRNA)

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AMS RS

Upozorenje

Vozači

saobraćaj

kolovozi mokri

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