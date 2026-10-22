CERT Srpske upozorava: Mogući hakerski napadi

Jedinica za prevenciju bezbjednosnih rizika u informaciono-komunikacionim tehnološkim sistemima - CERT Republike Srpske obavijestio je sve institucije, organe uprave, javne ustanove i druge subjekte da je otkrivena kritična bezbjednosna ranjivost u programskom jeziku PHP.

Iz CERT-a Srpske ističu da zbog ove bezbjednosne ranjivosti može doći do neovlaštenog izvršavanja programskog koda sa udaljene lokacije, što potencijalno može dovesti do kompromitacije servera, neovlaštenog pristupa podacima i narušavanja dostupnosti i integriteta informacionih sistema.

Posebno su, ističu, izloženi veb-serveri i aplikacije dostupni putem interneta koji koriste pogođene verzije PHP-a.

Imajući u vidu ozbiljnost ove ranjivosti, kao i informacije o zabilježenim pokušajima njihovog iskorištavanja, CERT Srpske preporučuje da nadležne organizacione jedinice i administratori informacionih sistema bez odlaganja preduzmu aktivnosti.

Preporuka je da se izvrši identifikacija pogođenih sistema, provjera instaliranih verzija, te hitno ažuriranje.

Pozivaju sve institucije da ovim aktivnostima pristupe prioritetno, imajući u vidu potencijalni uticaj ovih ranjivosti na bezbjednost i kontinuitet rada informacionih sistema.