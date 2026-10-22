Vlada dala saglasnosti, obilaznica oko Banjaluke od posebnog značaja

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas da je izgradnja obilaznice Banjaluka kao priključka na projektni auto-put Banjaluka-Prijedor od posebnog značaja, te zadužila nadležne institucije i preduzeća da ubrzaju postupke eksproprijacije zemljišta i pripreme planske i druge dokumentacije.

Vlada je zadužila preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" da bez odgađanja preduzme aktivnosti na pripremi planske i druge neophodne dokumentacije, s obzirom na hitnost u rješavanju procedura za izgradnju dolaznih puteva za auto-put.

Pravobranilaštvo Srpske i Ministarstvo pravde zaduženi su da, u okviru svojih zakonskih ovlaštenja, preduzmu potrebne mjere radi prioritetnog procesnog postupanja i efikasnog okončanja preostalih sudskih postupaka određivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti na trasi auto-puta Banjaluka-Prijedor.

Tim predstavnika koncedenta zadužen je da nastavi kontinuiran nadzor nad realizacijom projekta, te da o stanju projekta redovno izvještava Vladu Republike Srpske.

Vlada je prihvatila informaciju o izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor-Novi Grad, shodno ugovoru o koncesiji, za prvu fazu Banjaluka–Prijedor, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.