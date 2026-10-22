Najjači retrogradni Merkur ove godine

Posljednji retrogradni Merkur u 2026. godini počinje u subotu, 24. oktobra, i trajaće do 13. novembra.

Tokom ovog perioda planeta komunikacije prividno će se kretati unazad kroz znak Škorpije, što se u astrologiji povezuje sa nesporazumima, odgađanjem važnih odluka, vraćanjem neriješenih problema i preispitivanjem odnosa sa drugim ljudima.

Iako se retrogradni Merkur često predstavlja kao period u kojem ništa ne ide po planu, astrolozi naglašavaju da nema razloga za paniku. Umjesto odustajanja od obaveza, savjetuju da se naredni dani iskoriste za završavanje započetih poslova, provjeru važnih informacija i rješavanje pitanja koja se već duže vrijeme odgađaju.

Prema astrološkom tumačenju, Merkur upravlja komunikacijom, dokumentima, tehnologijom, trgovinom i saobraćajem, dok se znak Škorpije povezuje sa tajnama, emocijama, zajedničkim finansijama i povjerenjem. Njihova kombinacija zato se simbolično povezuje sa situacijama u kojima nejasni dogovori, prećutani problemi i nedovoljno provjerene informacije mogu ponovo doći u prvi plan.

Astrološki portal „Ask Astrolodži“ izdvojio je pet stvari koje bi trebalo uraditi prije 24. oktobra kako biste u naredne tri sedmice ušli sa što manje nedovršenih obaveza.

1. Završite potpisivanje važnih ugovora

Ukoliko već neko vrijeme pregovarate o poslu, kupovini, prodaji ili drugom važnom dogovoru, astrolozi savjetuju da dokumentaciju završite prije početka retrogradnog Merkura, pod uslovom da su svi detalji provjereni.

Posebno obratite pažnju na sitna slova, rokove, uslove plaćanja i obaveze koje preuzimate. Nije poenta da bilo šta potpišete na brzinu, već da ne odgađate odluku koju ste već pažljivo razmotrili.

Ako dokument nije spreman ili vam nešto nije jasno, bolje je da zatražite dodatno objašnjenje nego da žurite samo zbog astrološkog datuma.

2. Sačuvajte fotografije, dokumenta i važne podatke

Gubitak fotografija, poslovnih dokumenata ili važnih poruka može izazvati ozbiljne probleme, bez obzira na položaj planeta. Zbog toga je pravljenje rezervnih kopija jedan od najpraktičnijih savjeta za predstojeći period.

Provjerite da li su vam fotografije i važni fajlovi sačuvani na sigurnom mjestu, ažurirajte lozinke koje dugo niste mijenjali i obratite pažnju na zaštitu ličnih podataka.

Kako se Škorpija u astrologiji povezuje sa privatnošću i skrivenim informacijama, ovaj period se smatra pogodnim za sređivanje digitalne arhive, brisanje nepotrebnih sadržaja i dodatnu zaštitu naloga.

3. Provjerite putovanja, rezervacije i važne termine

Ako ste kupili avionsku kartu, rezervisali smještaj ili zakazali važan sastanak, izdvojite nekoliko minuta da još jednom pregledate sve detalje. Pogrešno upisan datum, netačna adresa ili propuštena promjena termina mogu izazvati nepotreban stres.

Astrolozi savjetuju da provjerite vrijeme polaska, podatke na kartama, rezervacije i potrebna dokumenta, naročito ako planirate putovanje u inostranstvo.

Ipak, nema potrebe za opsesivnim provjeravanjem. Jedna temeljna kontrola važnih informacija mnogo je korisnija od neprestanog razmišljanja o tome šta bi moglo da pođe po zlu.

4. Obavite razgovor koji već dugo odgađate

Neizgovorene riječi i neriješeni sukobi posebno se ističu u astrološkim tumačenjima retrogradnog Merkura u Škorpiji. Ako postoji razgovor koji izbjegavate zbog straha od reakcije druge osobe, možda je pravi trenutak da razmislite kako da mu pristupite.

To može biti nesporazum sa partnerom, pitanje zajedničkog novca, porodična obaveza ili problem na poslu. Umjesto nagomilavanja nezadovoljstva, pokušajte jasno da objasnite šta vas muči i šta očekujete.

Važno je da razgovor ne započinjete u naletu bijesa. Smiren ton i konkretne rečenice mogu učiniti više od dugih poruka napisanih pod uticajem trenutnih emocija.

5. Vratite dugove i pozajmljene stvari

Knjiga koju ste pozajmili prijatelju, novac koji nekome dugujete ili obećanje koje još niste ispunili možda djeluju kao sitnice, ali upravo takve obaveze često nepotrebno opterećuju odnose.

Astrolozi smatraju da je period prije retrogradnog Merkura povoljan za zatvaranje starih pitanja i sređivanje međusobnih računa. Posebno se to odnosi na finansijske dogovore, pozajmice i zajedničke troškove.

Prije subote provjerite i pretplate, račune, kredite i obaveze koje dijelite sa partnerom ili članovima porodice. Cilj nije da sve riješite odjednom, već da znate šta dugujete, kome i pod kojim uslovima.

Zašto će retrogradni Merkur u Škorpiji biti posebno intenzivan?

Za razliku od perioda u kojima se naglasak stavlja na svakodnevne nesporazume, retrogradni Merkur u Škorpiji u astrološkim tumačenjima pokreće mnogo dublja pitanja.

Škorpija pripada vodenim znacima i povezuje se sa snažnim emocijama, intuicijom, povjerenjem i potrebom da se otkrije ono što je skriveno. Zbog toga astrolozi smatraju da će naredne tri sedmice biti pogodne za preispitivanje odnosa, posebno onih u kojima postoje neizgovorena očekivanja ili dugotrajno nezadovoljstvo.

Moguće je da se ponovo otvore stare rasprave, ali to ne mora biti loše. Ponekad je upravo vraćanje na neriješeno pitanje prilika da se ono konačno razjasni.

I Venera je retrogradna: Ljubav i novac dolaze u prvi plan

Ovogodišnji jesenji astrološki period dodatno je zanimljiv jer se retrogradno kretanje Merkura poklapa sa retrogradnom Venerom, koja je svoj ciklus započela 3. oktobra.

Venera se 25. oktobra vraća u znak Vage, a 13. novembra ponovo prelazi u direktno kretanje, istog dana kada se završava i retrogradni Merkur.

U astrologiji Venera simbolizuje ljubav, emotivne odnose, novac i lične vrijednosti, pa se njeno retrogradno kretanje obično tumači kao vrijeme za preispitivanje onoga što nam je zaista važno.

Kada se tome pridruži Merkur u Škorpiji, astrolozi savjetuju dodatni oprez pri donošenju impulsivnih ljubavnih i finansijskih odluka. Posebno upozoravaju na vraćanje u odnose samo zbog nostalgije, velike kupovine bez prethodnog planiranja i obećanja iza kojih ne stoje konkretna djela.

Šta ne treba raditi do 13. novembra?

Prema astrološkim savjetima, tokom posljednjeg retrogradnog Merkura u 2026. godini trebalo bi izbjegavati slanje uvredljivih poruka u afektu, donošenje odluka iz ljubomore i ulazak u poslovne dogovore čiji uslovi nisu dovoljno jasni.

To, međutim, ne znači da morate odgoditi sve planove. Ako ste sigurni u svoju odluku, pažljivo ste razmotrili okolnosti i imate realna očekivanja, nema razloga da odustanete od važnog koraka samo zbog retrogradnog Merkura.

(Kurir)