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Vozač bio pod dejstvom kokaina, policija uhapsila i suvozača

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22.10.2026 12:10

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МУП Републике Српске полиција кадети Залужани униформа
Foto: ATV

Policijska kontrola u Kozarskoj Dubici završila se hapšenjem dvojice muškaraca nakon što je utvrđeno da je vozač bio pod dejstvom kokaina, dok je njegov suvozač pokušao da se riješi droge bacajući je kroz prozor automobila.

Sve se dogodilo 20. oktobra, kada su policijski službenici Policijske stanice Kozarska Dubica, tokom redovne kontrole saobraćaja, zaustavili automobil kojim je upravljao M.V. iz Kozarske Dubice.

Kontrolom je utvrđeno da je vozač bio pod dejstvom kokaina, zbog čega je odmah uhapšen.

Međutim, to nije bio kraj policijske intervencije.

Suvozač D.B., takođe iz Kozarske Dubice, neposredno prije zaustavljanja vozila kroz prozor je odbacio čak 52,9 grama marihuane.

Policija je uhapsila i njega, a daljim pretresom pronađena je i oduzeta manja količina bijele praškaste materije koja izgledom podsjeća na kokain.

Osim droge, kod suvozača su pronađeni digitalna vaga i predmeti namijenjeni konzumiranju opojnih droga.

Protiv D.B. će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biti dostavljen izvještaj zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.

S druge strane, vozač M.V. dobio je prekršajni nalog zbog upravljanja vozilom pod dejstvom narkotika, odnosno kršenja Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

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Tagovi :

Droga

Kozarska Dubica

kontrola saobraćaja

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