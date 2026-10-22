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Lice iz Teslića pokazivalo polni organ maloljetnom licu

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22.10.2026 11:30

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МУП Републике Српске полиција кадети Залужани униформа
Foto: ATV

Policija je u Tesliću uhapsila lice iz ovog grada čiji su inicijali V.D, osumnjičeno da je pokazivalo polni organ maloljetnom licu, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

Lice V.D. je uhapšeno juče i o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Policijskoj stanici Doboj jedan juče je prijavljeno da je iz prostorija jednog vjerskog objekta na području grada otuđen novac i u toku je rasvjetljavanje krivičnog djela teška krađa, saopšteno je iz PU Doboj.

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Tagovi :

Muški polni organ

Policija

OJT Doboj

Teslić

hapšenje

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