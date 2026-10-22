Lice iz Teslića pokazivalo polni organ maloljetnom licu

Autor:ATV redakcija
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Policija je u Tesliću uhapsila lice iz ovog grada čiji su inicijali V.D, osumnjičeno da je pokazivalo polni organ maloljetnom licu, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.
Lice V.D. je uhapšeno juče i o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.
Policijskoj stanici Doboj jedan juče je prijavljeno da je iz prostorija jednog vjerskog objekta na području grada otuđen novac i u toku je rasvjetljavanje krivičnog djela teška krađa, saopšteno je iz PU Doboj.
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