MUP Srpske nabavlja dronove i antidronove

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o potrebi nabavke dronova i antidronova za Ministarstvo unutrašnjih poslova, za šta će u budžetu za 2026. godinu biti obezbijeđeno tri miliona KM.

Ministarstva finansija i unutrašnjih poslova zadužena su da obezbijede potrebna sredstva za ovu namjenu.

Kako je navedeno, nabavka savremene opreme trebalo bi da doprinese većoj bezbjednosti građana i pripadnika MUP-a, kao i jačanju operativnih sposobnosti policijskih jedinica u kriznim situacijama.

Iz Vlade Srpske ističu da je cilj i usklađivanje opremljenosti Ministarstva unutrašnjih poslova sa savremenim standardima i praksom policijskih snaga u regionu i šire.