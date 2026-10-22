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MUP Srpske nabavlja dronove i antidronove

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22.10.2026 11:59

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Foto: ATV

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o potrebi nabavke dronova i antidronova za Ministarstvo unutrašnjih poslova, za šta će u budžetu za 2026. godinu biti obezbijeđeno tri miliona KM.

Ministarstva finansija i unutrašnjih poslova zadužena su da obezbijede potrebna sredstva za ovu namjenu.

Kako je navedeno, nabavka savremene opreme trebalo bi da doprinese većoj bezbjednosti građana i pripadnika MUP-a, kao i jačanju operativnih sposobnosti policijskih jedinica u kriznim situacijama.

Iz Vlade Srpske ističu da je cilj i usklađivanje opremljenosti Ministarstva unutrašnjih poslova sa savremenim standardima i praksom policijskih snaga u regionu i šire.

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Vlada Republike Srpske

MUP Republike Srpske

sjednica

dron

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