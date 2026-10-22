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Graorac: Formirati republičku kancelariju za traženje nestalih Srba

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22.10.2026 09:32

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Граорац: Формирати републичку канцеларију за тражење несталих Срба
Foto: ATV

Republička organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila pozvala je predsjednika Vlade Republike Srpske Savu Minića da bude formirana republička kancelarija za traženje nestalih lica, kako bi se ubrzao zastoj u procesu traženja nestalih Srba.

"Najnoviji slučaj pronalaska dva posmrtna ostatka na Ozrenu, zahvaljujući svjedoku i istraživaču iz Republike Srpske pokazuje da se i danas može pronaći još posmrtnih ostataka, bez obzira na vremensku distancu i da je neophodno formirati ovu kancelariju", rekla je Srni predsjednik ove organizacije Isidora Graorac.

Graorčeva je istakla da nije korektna izjava člana Kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Nikole Perišića u vezi pronalaska dva posmrtna ostatka na Ozrenu, jer Institut za to nema apsolutno nikakve zasluge, ništa nisu uradili, niti su svojim angažovanjem došli do saznanja.

"Institut za nestala lica BiH postoji kao institucija ali po ovom pitanju malo su šta uradili svojim radom i zalaganjem. I dok se oni kite tuđim perjem, porodice željno iščekuju vijesti o identifikacijama njihovih najmilijih", ukazuje Graorčeva.

Prema njenim riječima, nakon devet godina, koliko je član Kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH, Perišić je tek sada čuo za izmještenu grobnicu grupe "Gostović" u Kučicama koju je locirala tadašnja Komisija za traženje nestalih Republike Srpska.

"Nažalost, kasno, jer pronašli su samo jednu lokaciju sa 10 tijela, dok su ostale izmještene u nepoznatom pravcu, pretpostavlja se sa 52 nestala, zarobljena i ubijena borca VRS u kampu `Gostović`", pojašnjava Graorčeva.

Ona je konstatovala da vrijeme ne ide na ruku porodicama poginulih i nestalih iz Republike Srpske zbog čega se mora što prije pristupiti procesu traženja nestalih Srba, kako je to ranije rađeno, jer uskoro ih neće imati kome predati.

Na Ozrenu su pronađeni posmrtni ostaci dvojice srpskih vojnika zahvaljujući informaciji bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske /VRS/, rekao je ranije Srni vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.

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